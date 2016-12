Virusul pervers: cere bani în numele Poliţiei!

Atenție, utilizatori de calculatoare

Virusul pervers: cere bani în numele Poliției!

Mare atenție! Un virus folosește sigla Poliției Române pentru a le cere utilizatorilor de calculatoare conectate la internet să plătească o amendă pentru că ar fi încălcat, printre altele, legea drepturilor de autor.În ultimele săptămâni, un virus bântuie calculatoarele constănțenilor, iar hackerii care au creat virusul respectiv îi cer utilizatorului de calculator, laptop sau tabletă, în numele Poliției Române, să plătească o amendă de 300 de lei sau 100 de euro. Este comunicată și metoda prin care trebuie plătită sancțiunea: PayZone, Poșta Română, Pay Up, Zebra Pay sau cumpărarea unui voucher Ukash. Pentru a fi mai credibili, creatorii virusului au folosit sigla Poliției Române, așadar, o persoană care nu știe despre ce e vorba poate fi păcălită cu ușurință. Cei cărora li se cere să plătească amenda sunt înștiințați că au descărcat ilegal muzică de pe internet, că au distribuit fișiere cu conținut pornografic interzis (pedofilie, zoofilie, etc.) sau că au accesat ilegal date informatice. Imediat ce pe monitorul computerului este afișată imaginea cu plata amenzii, calculatorul se blochează și nu mai răspunde la nicio comandă.Plata amenzii pentru a avea acces din nou la calculatorO femeie de 47 de ani, din cartierul Medeea, este una dintre cele peste care a dat virusul. „Mi-a apărut imaginea exact când am deschis calculatorul. M-am speriat și nu știam ce s-a întâmplat, mai ales că era foarte real, cu sigla Poliției și toate cele. Nu puteam să fac nimic, era blocat. În pagină îmi scrie că am încălcat una dintre legile 274, 184, 104 sau 108, adică am fost acuzată de terorism, încălcarea drepturilor de autor, producerea de materiale pornografice sau ceva legat de jocuri de noroc. Am crezut că au intrat copiii mei și m-am speriat că cine știe ce or fi făcut. Am vorbit cu o persoană care mi-a spus că este un virus și a rezolvat”, povestește F.B..Virusul are deja vechime în EuropaPe diferite site-uri de IT, au apărut informații despre existența acestui virus în Europa încă din primăvară. Dacă varianta în limba română se folosește de sigla Poliției Române, varianta în engleză trimite amenzi în numele Metropolitan Police și utilizatorul PC-ului este acuzat că a descărcat muzică ilegal și i se cere să plătească o amendă în cel mai scurt timp. Specialiștii în IT spun că singura metodă de a scăpa de acest virus este devirusarea calculatorului și reinstalarea Windows-ului. Ulterior, s-a descoperit că virusul, care este de tip „Ransom” (răscumpărare), reprezintă o clasă de software periculos ce blochează accesul la computerul infectat, solicitând bani în schimbul eliminării restricțiilor.Care este antidotul?Întotdeauna trebuie să existe o sesizare când este vorba despre încălcarea drepturilor de autor, fie o persoană particulară, o firmă, o editură, fie se autosesizează Poliția sau asociații anti-piraterie, etc. Poliția este singura abilitată să cerceteze și să dea sancțiuni, să strângă dovezi și să intre în calculatorul omului. Acest virus poate fi, mai nou, șters, cu ajutorul antivirusului BitDifender LABS, care oferă un removal tools gratuit. Calculatorul, însă, trebuie folosit în varianta Safe Mode Command Prompt, fiind blocat de virus.