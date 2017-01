Viorel Hrebenciuc, URMĂRIT PENAL într-un nou dosar

Ştire online publicată Luni, 20 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc a venit, astăzi, la DNA pentru a fi audiat, el declarând, la ieșirea de la DNA, că procurorii l-au anunțat că este suspect într-un nou dosar, în care este cercetat pentru că ar fi făcut trafic de influență, el precizând că nu este vorba despre "niciun fel de afacere", transmite Mediafax.ro.Viorel Hrebenciuc, urmărit penal într-un nou dosar, a aflat chiar de la un angajat al DNA că este interceptat și, pe de altă parte, i-a promis unui coleg din PSD că îl va sprijini să ajungă președinte al partidului, dacă inițiază o lege privind amnistierea și grațierea unor pedepse.În noul dosar, în care a fost audiat luni la Direcția Națională Anticorupție (DNA), deputatul Viorel Hrebenciuc, care are calitatea de suspect, este urmărit penal pentru instigare la infracțiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, trafic de influență, folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite și cumpărare de influență.Potrivit anchetatorilor, Hrebenciuc ar fi întreprins demersuri pentru a obține informații cu privire la anchetele penale derulate de DNA față de el, promițând în schimb că va determina diverși funcționari publici, asupra cărora are influență sau lasă să se creadă că are influență, să își îndeplinească îndatoririle de serviciu, în așa fel încât să obțină diverse foloase necuvenite pentru persoanele care îl ajută cu astfel de informații.Astfel, susține DNA, anterior datei de 13 august, deputatul PSD i-a solicitat unui fost șef al unei structuri de protecție să obțină date referitoare la emiterea unor mandate de supraveghere tehnică prin care s-a dispus interceptarea comunicațiilor, durata unor astfel de mandate, dacă există posibilitatea de a fi prelungite măsurile de supraveghere tehnică, precum și instituția care a solicitat emiterea unor astfel de mandate, respectiv DNA sau SRI.La 13 august, fostul șef al unei structuri de protecție i-ar fi precizat lui Hrebenciuc că are posibilitatea reală de a obține aceste informații prin intermediul unui angajat al DNA. "Cu aceeași ocazie, persoana solicitată (fostul șef al unei structuri de protecție - n.r.) i-ar fi spus lui Hrebenciuc Viorel că i-a cerut angajatului să obțină astfel de informații, iar acesta i-a comunicat că Hrebenciuc Viorel a fost și este interceptat în baza unui mandat de supraveghere tehnică, emis la solicitarea Direcției Naționale Anticorupție. Totodată, persoana solicitată l-ar fi asigurat pe Hrebenciuc Viorel că, prin intermediul angajatului DNA, poate să obțină în continuare informații cu privire la evoluția dosarelor în care acesta este cercetat, dar și alte dosare penale de interes, sens în care Hrebenciuc Viorel i-a propus intensificarea contactelor pentru transmiterea acestor date ce nu sunt destinate publicității", mai susține DNA.În schimbul acestor servicii, fostul șef al unei structuri de protecție i-ar fi cerut lui Viorel Hrebenciuc sprijinul pentru angajarea fiicei sale, de profesie arhitect, sens în care deputatul i-a promis că, prin intermediul fiului său, Andrei Hrebenciuc, va determina funcționari publici să o angajeze într-o instituție publică.