Violurile care îngrozesc Constanţa. "Nu sunt oameni, sunt monştri"

4

Inca suntem medievali

Proxenetismul pedepsit cu moartea,violurile ,talhariile si alte fapte cu violenta sa fie pedepsite cu munim 30 de ani de detentie ,timp in care detinutul sa munceasca obligatoriu,indiferent unde este pus sa o faca. Asta ar trebui si in plus sa fie dreptul la autoaparare in asa fel decis,incat cei atacati sa se poata apara chiar si chiar ucide atacatorii.Suntem in evul mediu ca infractionalitate si siguranta,asa ca macar un deceniu ar trebui sa ne putem apara inclusiv cu arma in mana,caci ,,organele'' nu fac fata .