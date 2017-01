Violatorul unei minore, deferit judecătorilor

Un bărbat de 33 de ani, din localitatea Poarta Albă, este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța după ce a violat o minoră. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 25 spre 26 august, Alexandra O., de 14 ani, a plecat spre un magazin din sat, pentru a cumpăra produse alimentare, însoțită de o mătușă de-a sa. La întoarcere, ruda fetei s-a întâlnit cu niște amici și a mai rămas cu ei, iar adolescenta a plecat singură spre casă, luând-o pe un drum lăturalnic. După ce a făcut câțiva pași, copila a fost acostată de Petrișor Anton, care i-a pus mâna la gură, a târât-o într-un gang din spatele Școlii Generale Poarta Albă, a bătut-o și a violat-o. De altfel, victima și agresorul sunt vecini și amândoi lucrează la o fermă din localitate. Petrișor Anton a încercat în mai multe rânduri s-o determine pe minoră să facă sex cu el. După ce a violat-o, bărbatul a amenințat că îi va omorî familia dacă se duce să-l reclame la poliție, fapt ce le-a determinat pe rudele copilei să se stabilească la neamuri apropiate. Petrișor Anton nu se află la prima abatere de la legea penală. El a mai fost condamnat de trei ori pentru comiterea infracțiunii de furt și mai are un rest de 204 zile de închisoare. Adolescenta a fost transportată la Serviciul de Medicină Legală Constanța, iar din certificatul emis de specialiști reiese că a suferit o deflorare recentă. Pe parcursul anchetei desfășurate la Parchet, bărbatul a refuzat să fie confruntat cu victima. Petrișor Anton va fi deferit magistraților cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile.