„Violatorul“ iepei din Topraisar s-a ales cu dosar penal

Polițiștii din Topraisar au întocmit dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri pe numele bărbatului care a fost prins în timp ce făcea sex cu o iapă. În cursul zilei de miercuri, Nicolae Bocioagă, de 49 de ani, a văzut o iapă priponită și s-a „îndrăgostit” pe loc de ea. Fără nicio ezitare, el s-a dus și i-a legat coada după care a început să întrețină relații sexuale cu animalul. „Violatorul” a fost ob-servat de două vecine care treceau prin zonă și au anunțat oamenii legii. Speriat că a fost prins când îi era lumea mai dragă, Bocioagă a luat-o la fugă, însă a fost găsit, mai târziu, de polițiști. Inițial, Bocioagă nu a vrut să spună adevărul, dar, în cele din urmă, a recunoscut că a făcut sex cu iapa, spunând că a simțit o atracție specială pentru ea. De altfel, oamenii din zonă spun că bărbatul nu ar fi la prima „aventură” de acest fel, în trecut, el violând o gâscă și o măgăriță. La sediul Poliției din Topraisar a fost chemat și proprietarul ani-malului, care a fost șocat când a aflat că cineva a îndrăznit să se lege de iapa Doina. „Credeam că la 78 de ani am văzut și am auzit de toate, dar uite că nu este așa. Ce-o fi avut el cu iapa mea, nu am să aflu niciodată. Sper că o să fie pedepsit pentru fapta sa”, a spus Gheorghe Toloș, proprietarul animalului.