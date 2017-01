„Violatorul din lift“ a primit 12 ani de închisoare

Magistrații de la Judecătoria Constanța au dispus condamnarea la pedeapsa de 12 ani de închisoare a lui Octavian Valeriu Cernat, de 29 de ani, din Buzău, supranumit „violatorul din lift”, pentru comiterea unei infracțiuni de viol și a șase tentative de viol. El va trebui să plătească victimelor sale aproximativ 20.000 de euro, drept daune morale. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel, la Tribunalul Constanța. Potrivit rechizitoriului, în seara zilei de 19 iunie 2008, în jurul orei 20, Cernat a atacat prima sa victimă. După ce a urmărit-o, a urcat cu ea în lift, iar după ce acesta s-a pus în mișcare, inculpatul a scos cuțitul din buzunar și a amenințat-o, ținându-i în permanență cuțitul la gât, și obligând-o astfel să îi facă sex oral, după care sex normal. După ce a violat-o, Cernat a amenințat-o spunându-i: „Dacă mârâi, te omor! Știu cine ești, am văzut etajul cinci și-ți știu și mașina!”, după care a părăsit liftul. La data de 26 iunie 2008, o altă victimă a remarcat că inculpatul a intrat în urma sa în scara blocului și, intenționat, a evitat liftul, optând pentru urcarea scărilor. La etajul unu, a fost ajunsă din urmă de Cernat, care, punându-i cuțitul la gât, a forțat-o să coboare la parter, iar apoi să intre în lift, unde a apăsat butonul pentru etajul 8. În timp ce liftul urca, tânăra i-a spus că este astmatică și că nu are inhalatorul la ea. Ajungând la etajul 8, inculpatul a luat-o de păr pe fată, a tras-o pe holul blocului și, văzând că i se face rău, a fugit pe scări. În seara zilei de 5 iulie 2008, în jurul orei 18,30, prin același mod de operare, inculpatul a acostat o altă fată, urcând cu ea în liftul blocului unde locuiește. De această dată, partea vătămată a început să țipe, speriindu-l pe Cernat, el renunțând astfel la intenția de a o viola. La data de 8 iulie 2008, pe la ora 12,40, Cernat a urmărit o altă potențială victimă, în timp ce aceasta revenea la domiciliu de la alimentară, intrând după ea în lift și întrebând-o la ce etaj locuiește. După ce liftul a ajuns la etajul doi, inculpatul s-a postat în fața ușii, împiedicând-o pe tânără să coboare și, scoțând din buzunar cuțitul, i-a spus părții vătămate să îi facă sex oral. Aceasta i-a invocat că suferă de o boală, sperând astfel că scapă de inculpat. Numai că individul i-a zis că atunci trebuie să facă sex normal. De astă dată, victima i-a spus că e la ciclu menstrual, dar el a insistat… În cele din urmă, femeia a urinat, doar astfel inculpatul renunțând la intenția sa. În noaptea de 24 spre 25 iulie 2008, în jurul orei 1,30, inculpatul a urmărit o altă tânără, urcând cu ea în liftul blocului. A amenințat-o cu un cuțit, în încercarea de a o determina să întrețină un raport sexual oral. Partea vătămată s-a împotrivit și a reușit să scape invocând că este însărcinată. Doar astfel, Cernat a renunțat la viol și a părăsit liftul. În timpul cercetărilor, victima l-a recunoscut fără ezitare pe inculpat dintr-un grup de persoane. O altă tentativă de viol s-a petrecut în seara zilei de 11 august, în jurul orei 23. Cernat a intrat în liftul unui alt bloc odată cu o altă tânără și, scoțând din buzunar un cuțit, i-a pus în vedere că o taie dacă țipă. Profitând de faptul că liftul ajunsese deja la etajul doi, unde inculpatul făcuse comanda, și ușile s-au deschis, victima l-a împins, reușind totodată să pornească și liftul, deși Cernat insista să reintre. La câteva zile distanță, respectiv pe 13 august, individul a acționat din nou. Pe la ora 22, el a intrat în lift cu o tânără, și, sub amenințarea cuțitului, s-a descheiat la pantaloni și i-a spus femeii „să treacă la treabă“. Fără să se sperie, potențiala victimă a țipat la inculpat, determinându-l astfel să coboare din lift, înjurând de mama focului.