Violatorul de la Pietreni, şapte ani în spatele gratiilor

Violatorul de la Pietreni, șapte ani în spatele gratiilor

Curtea de Apel Constanța a respins recursul declarat de Daniel Dinu, condamnat la șapte ani de închisoare, pentru comiterea infracțiunii de viol. Prin urmare, decizia rămânând definitivă, individul urmează să-și petreacă următorii șapte ani din viață după gratii. Potrivit rechizitoriului, la finele lunii martie 2009, tânărul a băut la cârciuma din localitatea Pietreni, împreună cu mai mulți amici. El nu s-a dus acasă, ci spre locuința Gherghinei Hagineagu, care, de aproape șase ani, trăia singură. După ce a sărit gardul gospodăriei, bărbatul a încercat să intre în locuința bătrânei, dar nu a reușit pentru că ușa de acces era încuiată. Ca să o determine pe femeie să iasă în curte, Dinu a spart unul dintre geamurile casei, după care s-a ascuns după o căpiță de fân. Planul său a dat roade. Femeia a ieșit din casă, a aprins luminile și s-a îndreptat spre poartă. Până să ceară ajutorul vecinilor, individul a tăbărât pe ea, a bătut-o zdravăn, apoi a târât-o la marginea localității Pietreni, unde a violat-o. După ce și-a satisfăcut poftele animalice, individul a plecat spre casă. Cu ultimele puteri, Gherghina Hagineagu a plecat acasă la fiul ei, căruia i-a povestit ce i s-a întâmplat. Inițial, Daniel Dinu a negat fapta, însă polițiștii au găsit la locul săvârșirii violului telefonul lui mobil. El a fost obligat astfel, de împrejurări, să recunoască. În fața judecătorilor constănțeni, bătrâna a povestit: „Înainte să-mi dau seama, individul a apărut din spatele meu, mi-a pus mâna pe gură, mi-a dat doi pumni în față și m-a trântit la pământ. Am reușit să mă ridic și am făcut câțiva pași către uliță, dar m-a ajuns din urmă, m-a lovit peste față și m-a izbit cu capul de pământ atât de tare încât mi-a zburat proteza din gură. Am încercat să strig după ajutor, dar nu am mai avut forță”.