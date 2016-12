Violatorii şi tâlharii, privilegiaţii legii. Victimele - în spital sau în mormânt, ei… acasă

Violatorii și tâlharii, privilegiații legii. Victimele - în spital sau în mormânt, ei… acasă

La aproape două luni de la intrarea în vigoare a noii legislații penale, polițiștii au în supraveghere 16 constănțeni aflați în arest la domiciliu. Printre aceștia se află suspecți anchetați pentru viol, tâlhărie sau ucidere din culpă.La scurt timp după intrarea în vigoare a noii legislații penale - respectiv noul Cod Penal și noul Cod de Procedură Penală, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța a fost înființat un Birou de Supravegheri Judiciare. Rolul acestuia este de a-i supraveghea pe suspecții pentru care instanțele de judecată au dispus măsura arestului la domiciliu sau cei anchetați în libertate, sub control judiciar. „Pe data de 18 martie, polițiștii din cadrul Biroului de Supravegheri Judiciare au în supraveghere 143 de cazuri, respectiv 124 de suspecți pentru care s-a dispus măsura controlului judiciar, trei aflați sub măsura controlului judiciar sub cauțiune, iar 16 aflați în arest la domiciliu”, ne-a precizat Bogdan Păduraru, purtător de cuvânt al Poliției Constanța.Anchetat pentru ucidere din culpă nu poate pleca de acasă Printre suspecții pentru care instanțele constănțene au dispus anchetarea în stare de arest la domiciliu se află tineri anchetați pentru tâlhărie, viol sau ucidere din culpă. De exemplu, Aurelian Godino, de 28 de ani, din Constanța este unul dintre cei arestați la domiciliu. Acesta este judecat pentru ucidere din culpă și conducerea sub influența băuturilor alcoolice, fiind acuzat că în luna decembrie a anului trecut, ar fi provocat un accident rutier în urma căruia și-a pierdut viața un amic de-al său. Astfel, incidentul a avut loc în noaptea de 2 spre 3 decembrie, Aurelian Godino se afla la volanul unui BMW, fiind însoțit de doi prieteni. La un moment dat, într-o curbă, șoferul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat, iar cei doi prieteni au rămas încarcerați. Pentru unul dintre ei, eforturile medicilor de a-i salva viața au fost zadarnice.Ataca turiști în stațiunea Mamaia În arest preventiv este și Silviu Ionuț Stoica, un tânăr de 19 ani, acuzat de tâlhărie. Potrivit anchetatorilor, în vara lui 2013, împreună cu alți cinci tineri din comuna Lumina, au atacat un turist bucureștean, în stațiunea Mamaia, l-au amenințat și i-au furat telefonul mobil, un I-phone de 2.500 de lei. La acea dată, surse din poliție afirmau că tinerii plănuiseră să atace turiștii aflați sub influența băuturilor alcoolice, pe care îi întâlneau prin stațiune.Au batjocorit o fată La fel, magistrații au dispus să nu părăsească domiciliul doi tineri din Valu lui Traian, acuzați de viol și lipsire de libertate. Este vorba despre Marian Martin și Ozer Abdul Veli. Potrivit anchetatorilor, cei doi sunt anchetați alături de Sercin Customer și Remus Gheorghe. În luna februarie a acestui an, cei patru au petrecut o noapte întreagă într-un club din Murfatlar, iar spre dimineață, când se pregăteau să plece spre case, Marian Martin ar fi acostat o tânără, pe care ar fi luat-o cu forța în mașina în care se aflau și ceilalți trei suspecți. Aceștia au mers până la marginea comunei Valu lui Traian, unde, pe un drum lăturalnic, i-au pretins tinerei să întrețină relații sexuale. Pentru că a refuzat, fata a fost bătută, dezbrăcată și aruncată goală în zăpadă. Victima a încercat să fugă spre oraș, dar a fost ajunsă din urmă, urcată înapoi în mașină, cu forța, și violată de fiecare dintre inculpați.Protagoniștii unui scandal sexual, în arest la domiciliu Arestați la domiciliu sunt și cei cinci liceeni din Constanța, protagoniști ai unui cunoscut scandal sexual, anchetați pentru că ar fi violat o colegă de 15 ani, ulterior fiind făcute publice mai multe filmulețe cu dezmățul lor. Astfel, magistrații au dispus ca Cristian Floris G., Severius Alexandru V., Dan Cristian I., Sever Tekin A. și Flavius Vasile Ș. să iasă din Arestul Poliției Constanța, fiind însă consemnați la domiciliu. Doar pentru unul dintre ei, respectiv pentru Cristian Floris G. judecătorii au încuviințat să părăsească locuința, zilnic, pentru a participa la cursurile școlare.Vizite inopinate Toți cei arestați la domiciliu sunt verificați, prin vizite inopinate, dacă respectă restricțiile impuse de instanță. Asta în condițiile în care, potrivit legii, nu sunt obligați să poarte brățări GPS decât prin dispoziția instanței de judecată și, oricum, până în prezent, Poliția Română nu are în dotare aceste dispozitive. Însă, suspecții surprinși că au părăsit domiciliul, fără încuviințarea instanței de judecată, riscă să se întoarcă înapoi în arest preventiv.