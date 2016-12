VIOL SAU SEX ÎN GRUP? Toţi cei implicaţi în scandalul sexual cu elevi sunt victime. Iată cine spune asta

VIOL SAU SEX ÎN GRUP? Toți cei implicați în scandalul sexual cu elevi sunt victime. Iată cine spune asta

Toți adolescenții implicați în celebrul scandal sexual cu elevi de la Constanța - atât minorii arestați pentru viol și complicitate la viol, cât și copila de 15 ani, protagonista scandalului - sunt niște victime. Aceasta este opinia psihologului Cristina Gemănaru, care consideră că s-a ajuns la incidentul neplăcut, ce a schimbat viața tuturor celor șase minori implicați, din cauza teribilismului caracteristic vârstei, curiozității firești pentru sex, dar și urmare a nepriceperii părinților de a le gestiona pe cele două.„Anii adolescenței sunt cei în care tinerii își descoperă identi-tatea, în care caută modele și fac lucruri care până acum le-au fost interzise. Iar tot ce ține de sexua-litate domină. Sexualitatea îi guvernează, ca instinct primar și trebuie să avem în vedere faptul că este vârsta marilor încercări. În plus, tinerii cad foarte ușor pradă tentației. Apoi, este dorința de a epata, de a ieși în evidență, teribi-lismul. Dorința de a deveni o persoană populară în rândul grupului sau de a-și menține statutul de persoană populară este un alt factor care-i determină să facă astfel de fapte.În cazul de față, factorii trebuie căutați în trecutul minorilor. Lipsa comunicării cu familia, teribilismul, curiozitatea privind tot ceea ce ține de sex pot fi motivele”, ne-a declarat psihologul constănțean Cristina Gemănaru. În plus, dacă în ecuație intră și consumul de alcool sau substanțe interzise, limitele normalității sunt depășite cu siguranță, consideră specialistul. Una dintre întrebările ridicate de cei care asistă, din postura de spectatori, la desfășurarea evenimentelor - și formulată inclusiv de cititorii „Cuget Liber” - vizează implicarea părinților: unde erau părinții, cum de și-au lăsat copiii la o oră târzie din noapte în club etc.„Lipsa de supraveghere este o problemă a timpurilor actuale, dar părinții nu o fac intenționat. Vorbim despre integrarea socială, ceea ce este foarte important la vârsta adolescenței. Bine, și nu numai. În rândul adolescenților, liderii de grup nu transmit însă mesaje pozitive. Ești bine văzut dacă mergi în club, dacă vei consuma alcool etc. Valorile sunt deformate. Copilul se simte demoralizat dacă nu este integrat în grup, dacă este marginalizat. Pentru a nu-și vedea copilul demoralizat, părinții îl lasă să iasă noaptea, în club. Este un cerc vicios. Vor să le fie bine, dar pierd din vedere că supravegherea nu înseamnă doar a-i întreba ce au făcut la întâlnirea cu prietenii.Adolescenții se ascund: își parolează telefoanele, părinții nu au voie să le citească SMS-urile, nu au voie să le intre pe contul de Facebook etc. Iar dacă părinții le atrag atenția, adolescenții acuză: «Înseamnă că nu ai încredere în mine!». Ceea ce îi dezarmează pe părinți, îi pune la zid.Nu, nu înseamnă că nu au încredere în ei. Iar acest aspect trebuie subliniat: dacă îi verifică pe adolescenți, nu înseamnă că nu au încredere în ei ca persoane, ci că nu au încredere în capacitatea lor de conduită socială și morală”, a adăugat psihologul Cristina Gemănaru. În concluzie, a atras atenția specialistul: „Deși fiecare trebuie să răspundă pentru faptele lui, trebuie să le fie înțelese și motivele. Toți sunt victime și au nevoie de sprijinul familiei și ajutor specializat”.Reamintim că magistrații Judecătoriei Constanța au dispus arestarea, pentru perioade între 14 și 19 zile, a cinci adolescenți, acu-zați de violarea unei colege de 15 ani. Faptele s-au petrecut, spun anchetatorii, acasă la unul dintre suspecți și acasă la minoră, unde au intrat fără consimțământul acesteia.