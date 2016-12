VINO SĂ CUNOŞTI JCI Constanța!

VINO SĂ CUNOȘTI JCI Constanța!

Ştire online publicată Miercuri, 09 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

JCI Constanța lansează campania de recrutare pentru noi membri, „DE CE ALEG JCI?”. Organizația face parte din Junior Chamber International (JCI) și, la nivel mondial, adera la viziunea de a fi cea mai importantă rețea de tineri cetateni activi, dornici să aducă schimbări pozitive în societate.În cadrul evenimentului „DE CE ALEG JCI?”, cei interesați au ocazia să cunoască cea mai activă organizație de voluntari din Constanța. Oportunitățile oferite de JCI Constanța vor fi prezentate joi, 10 septembrie, ora 19.00, la hotel IBIS. De 100 de ani în lume, JCI dezvoltă potențialul tinerilor prin proiecte pe domeniile antreprenoriat, internaționalism, comunitate și dezvoltare personală.Anul acesta, JCI Constanța a primit premiul "Most Outstanding Local Organization" la Conferința Europeană JCI din Istanbul, pentru cea mai bună implicare și o actvitate relevantă, distincție prin care crește prestigiul organizației la nivel european și chiar mondial. Un alt premiu internațional a fost acordat pentru cel mai cunoscut proiect marca JCI Constanta, JCI PLAY 4x4, care până în prezent a avut 9 ediții. Acest proiect a obținut titlul de “Cel mai bun Program de Dezvoltare și Creștere Locală”, la Coferința Europeană JCI din Malta 2014.Moderatorul și invitatul special al evenimentului va fi Cristian Tudoran, trainer apreciat la nivel național, specializat în coaching și leadership. Cristian Tudoran este președintele Asociației de Coaching Executiv și de Afaceri pentru o Dezvoltare Sustenabilă - înființantă în 2008, urmând standardele internaționale de coaching promovate de Academy of Executive Coaching – UK.De asemenea, invitata să vorbească despre voluntariat și importanța implicării ca voluntar în comunitate va fi și Diana Slav, coordonatoarea proiectului Constanța Free Tour. Tot în cadrul evenimentului veți cunoaște PARTENERI JCI Constanța, care sprijină activitatea ONG-ului.La „DE CE ALEG JCI?“, participanții:• vor afla mai multe despre misiunea, viziunea și obiectivele JCI Constanța și vor face cunoștință cu echipa locală;• vor primi informații despre proiectele realizate până în prezent, precum și despre cele ce sunt în curs de implementare in acest an si cum se poate implica un membru in proiectele JCI Constanta;• vor afla ce înseamnă să fii membru JCI, care sunt beneficiile și de ce JCI reprezintă o oportunitate de dezvoltare personală și profesională.Membrii JCI• sunt tineri cu vârste cuprinse între 18-40 de ani, dornici să se implice în realizarea de schimbări pozitive în comunitatea din care fac parte;• caută permanent noi experiențe de dezvoltare și networking;• sunt persoane active și cu inițiativă, care se implică voluntar în activități menite să dezvolte comunitatea din care fac parte;• investesc timpul lor liber pentru a putea fi activi și a participa la proiectele organizației.• Constientizează importanța implicării în activități de voluntariat menite să dezvolte mediul local, cu impact asupra comunității și implicit asupra propriei persoane pentru o viață mai bună.În cadrul evenimentului, participanții vor avea ocazia să interacționeze în discuții unu la unu cu membrii JCI Constanța, vor afla ce îi motivează pe aceștia și ce au găsit în cadrul echipei.Cei interesați să participle la eveniment sunt rugați să confirme prezența la numărul 0725566575, persoană de contact Simona Leonida. De asemenea, doritorii pot trimite CV-ul pe adresa de mail: simonaleonida@gmail.com până pe 12 septembrie și veți fi contactat de cineva de la Resurse Umane.