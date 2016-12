Vindeau marijuana prin telefon

Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța au anihilat o rețea de traficanți de droguri, ce acționa în Constanța și Ialomița. Luni seară, în jurul orei 20,00, Sorin I., de 23 de ani, și Gigel I., de 25 de ani, ambii din Năvodari, s-au întâlnit cu un presupus client, în centrul localității, pentru a-i vinde câteva grame de cannabis. Ei cereau 40 de lei pe gramul de marijuana, arătând că procurarea mărfii nu este o problemă. De fapt, așa zisul client era un polițist sub acoperire, iar tinerii au fost prinși în flagrant. Suspecțiii-au condus, apoi, pe oamenii legii, la „depozitul” lor, o mașină abandonată din Năvodari, unde țineau drogurile. Potrivit anchetatorilor, cei doi tineri primeau comenzile de la consu-matori prin telefon, ocazie cu care stabileau și datele întâlnirii și cantitatea dorită. Odată detaliile stabilite, suspecții „vizitau” mașina abandonată, pentru a lua cantitatea cerută de clienți. La percheziție, au fost găsite 100 de grame de cannabis, porționate în plicuri de câte un gram. În timpul cercetărilor, cei doi suspecți au mărturisit că aveau drogurile de la niște rude îndepărtate din comuna Făcăeni, județul Ialomița. Astfel că, în seara următoare, ofițerii de la Crimă Organizată, sub supravegherea procurorilor de la DIICOT Constanța, au descins la locuințele celor trei suspecți, identificați ca fiind Robert I., de 25 de ani, Adrian C., de 28 de ani și Marius C., de 26 de ani. În grădina uneia dintre case, polițiștii au găsit, îngropate, mai multe pungi cu marijuana. În total, aproximativ 1,5 kilograme. În urma cercetărilor, oamenii legii au aflat că drogurile au fost aduse din Spania și au fost introduse în țară în bagajele personale, suspecții călătorind cu un autocar al unei firme de transport. Anchetatorii continuă cercetările pentru a proba întreaga activitate infracțională a grupului; procurorii au dispus, ieri, reținerea pentru 24 de ore a unuia dintre membrii rețelei de traficanți, urmând să propună arestarea lui pentru 29 de zile.