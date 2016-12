Vieţile lor sunt în pericol! Parlamentul European cere măsuri urgente

1

olanda nu se abtine succes

Eu cred ca olanda e un stat andeplinit solidar si sever organizatia vvd partid vor sa anchida 2 centre de azil cerere prntru emigranti azil dupa articolul scris de ieri eu cred ca criza ar anceta 1 reducerea cererilor pentru emigrant azil 2 restricti dure si severe pentru a andeplini integrarea an ue 3 pentru cetateni a ue restricti dure pedurata somajului pentru a se integra dinou an campul munci .4 restricti dure si severe tot pentru cetateni ue pentru integrare sociala a urma curs de limba straina curs meserie si un loc de munca pentru cei care benificiez de ajutuare sociale . reducerea an parlament de la a- la - anfie care tara mebrea an ue si an parlamentu european .5 reducerea an fuctionari publici consilieri lideri primari partide filiale organizati an tarile corupte din ue.6 reducerea bancilor ne andeplinite .7 reducerea armatei din tarile ue .cu & criza sa terminat va garantaz