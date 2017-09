VIDEO. URAGANUL IRMA A MĂTURAT TOTUL ÎN URMA LUI! TREI ROMÂNI, DAŢI DISPĂRUŢI. Ce spune MAE

VIDEO. URAGANUL IRMA A MĂTURAT TOTUL ÎN URMA LUI! TREI ROMÂNI, DAȚI DISPĂRUȚI. Ce spune MAE

Ştire online publicată Joi, 07 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„MAE are în atenție cazul celor trei cetățeni români aflați în insula St. Marteen, care nu mai pot fi contactați în urma uraganului Irma. Ambasada României la Washington a întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile din St. Marteen, pentru a verifica situația acestora. De asemenea, prin intermediul Ambasadelor României la Paris și Haga, au fost efectuate demersuri pe lângă autoritățile franceze respectiv olandeze, pentru obținerea de informații privind existența unor cetățeni români în zona afectată”, a anunțat MAE, într-un comunicat.Din cauza vremii extreme, comunicarea cu autoritățile americane din zonă se desfășoară cu dificultate.„Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice, este pregătit să acorde asistență consulară, în funcție de solicitări”, conform aceleiași surse.Uraganul Irma, care a crescut în intensitate până la categoria 5, a generat inunudații și ploi torențiale. Mai multe insule din Marea Caraibilor, printre acestea și multe destinații turistice populare, au fost afectate, au precizat autoritățile locale, citate de The Associated Press.