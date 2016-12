VIDEO. Turistă bătută pe plajă pentru că nu a vrut să îşi ia sezlong / Cu ce amendă s-a ales bătăuşul. UPDATE

VIDEO. Turistă bătută pe plajă pentru că nu a vrut să își ia sezlong / Cu ce amendă s-a ales bătăușul. UPDATE

Chatzakis Emmanoil Daniel, de 19 ani, din Bucuresti, cel care este cel care a lovit-o pe Dumitrache Ioana, de 56 de ani, din Slobozia, pe plaja din Mamaia, a fost sancționat cu 200 de lei. Femeia are dreptul de a depune plângere în termen de 90 de zile. De asemenea, s-a deschis un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violente, în rem.După ce filmarea în care un angajat de la plaja Alandala din stațiunea Mamaia a agresat o femeie, cazul a ajuns și în atenția polițiștilor constănțeni care au precizat că au pornit o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. „Polițiștii s-au autosesizat fiind declanșate verificări, iar la finalul acestora vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, a declarat scms Carmen Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.Filmarea a stârnit numeroase reacții pe paginile de socializare, iar oameni s-au împărțit în două categorii: unii care o condamnă pe femeie că nu a înțeles faptul că acolo este o zonă special amenajată pentru șezlonguri și că nu s-a comportat ca o doamnă și a scuipat, iar alții care condamnă „gorila” că a dat într-o femeie.„În acea dimineață am fost pe plaja, lângă Alandala. Ne-a pus acest "patron" să ne mutăm prosopul de aproape 5 ori până când am ajuns să lipim prosopul de barca salvamarului. I-a spus taică-miu că legea spune că de la luciu apei pana la șezlonguri trebuie să fie nu știu cât la sută liber și plaja a nimănui, iar tipul acesta a zis că e plaja lui și că legea o face el. Și dimineață era să se ia de lucrurile unei doamne pentru că nu vroia să se dea de acolo. A venit apoi cu șezlonguri și le-a pus ca o delimitare pana la apă, iar unul dintre șezlonguri l-a pus fix pe prosopul unei doamne”, a scris o tânără.„Întamplarea face să cunosc foarte bine locul. La 10 metri distanță de suprafata unde familia si-a instalat "cortul", "tiganii", asa cum sunt gresit evaluati(acestia fiind de alta nationalitate de fapt) au amenajat un spatiu de aproximativ 300-400 metri patrati(din plaja administrata de ei) SPECIAL PT OAMENII CARE VIN CU CEARSAFURI, SCOT ROSIA SI BRANZA, CATELUL, PAMPERSUL, ETC). Adimistratorii plajii sunt amendati pt mizeria de pe plaja si cainii care s ar aciua pe acolo(chiar si cei vagabonzi), asta pe langa taxa enorma de inchiriere, pe langa sumele exorbitante platite pt amenajarea cu baldachine, sezlonguri, beach bar, toalete si, sa nu uitam de salariati. Gestul a fost urat, dar puneti va si voi in locul unuia care scoate din buzunar minim 70 000 euro sa amenajeze o plaja si se trezesc unii care nu cunosc nimic despre aceste cheltuieli sa vina asa cum am precizat mai sus si sa mictioneze pe tot succesul lor. Mai mult, sa si riposteze si sa se opuna, atata timp cat acolo EXISTA SPATIU SPECIAL AMENAJAT SI PENTRU EI, DAR LA 10 METRI SPRE NORD..„Care e problema daca scot roșia, pampersul etc??? Aia nu sunt oameni? Poate mai oameni ca voi care credeți că sunteți deștepți si le știți pe toate ...si o femeie nu o lovești . Punct! Exista cai legale daca cineva greșește , nu se face legea cu pumnul , asa cum a fc incultul acesta , prost crescut !”De asemenea, președinta Asociației Litoral Delta Dunării, Corina Martin a scris pe pagina sa de facebook un feedback după ce a urmărit imaginile care ne fac de râs atât la nivelul țării cât și peste hotare. “Regret că primesc un asemenea material video. Din păcate, asta arată că un asemenea incident, deși izolat, este real. Nu știu daca operatorul de plaja care are în administrare sectorul de plaja pe care s-a putut întâmpla așa ceva are sau nu legătura cu "dezvoltarea si promovarea turismului" pe Litoral, adică cu ceea ce ne străduim sa facem noi, Asociația Litoral-Delta Dunării, Hotelierii, agențiile de turism, primăriile si chiar unele instituții ale statului. Ca sa promovam Litoralul, ca sa oferim servicii de calitate turiștilor noștri, pe care vrem sa îi întâmpinăm cu tarife atractive, cu vacante de vis si un zâmbet larg si senin. In nici un caz cu pumni....Si totuși, cu bunul simt si cu respectarea condițiilor contractului cu Apele Romane, in mod sigur trebuie sa aibă legătura domnul operator al plajei. Sancțiunile din partea DADL se impun. Scuzele publice din partea operatorului de plaja ar fi de așteptat. Si binevenite. Ca gest din care sa înțelegem ca se dezice de comportamentului angajatului respectiv si ca regreta aceasta situație. Mulțumesc celor care mi-au trimis materialul. Mă simt datoare sa declar public ca regret ca s-a putut întâmpla asta pe Litoralul romanesc, si mă bucur ca vorbim doar de cazuri izolate. Respect munca, eforturile, sacrificiile si investițiile operatorilor serioși si corecți de pe Litoralul Romanesc si din turismul romanesc, fie ca vorbim de hotelieri, proprietari de structuri de alimentație publica si agrement, operatori de plaja sau de turism montan sau balnear. Noi toți trudim din greu ca sa promovam vacantele în România!”