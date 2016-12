VIDEO / TRAGEDIE LA CONSTANŢA. Poliţist găsit împuşcat în cap. Lucra la Crimă Organizată

6

ce categorie sociala pedepsita de stat sa frece menta pe bani ..putini?sunt putini 2400ron?

Ce face un politist?ia banii degeaba.spaga cat cuprinde si nu prinde un hot de masini,unul care ti a talharit apartamentul..uite lozele de la sectia 2,au cartierul HC langa ei si se fac ca nu vad toate porcariile rromilor..ce limuzine ies de la saracii de ei de acolo la nunti..si cum dau muzica la maxim la 2 noaptea,iar politistul unde e?cum zeci de masini au fost sparte in zona..unde e politistul?asta,la 24 de ani era inca nepangarit de spagi si de sictirul unui politist cu vechime..asa ca.nea storno,pune mana si fa ceva ptr.comunitate,prinde unul de fura,de vinde tigari_ tigari in tomis 3,de fura din case si atunci vei avea respect,cand iti vei face datoria..sunteti corupti pana in maduva oaselor..si luati banii degeaba,unii dintre voi,in frunte cu aia de la armata..mai aveti si norma de hrana,pe banii nostri.pai chiar de am nevoie de un politist.tot nu rezolva niciodata cazurile de orice fel..