VIDEO / Spaima şoselelor. Recidivist băut şi fără permis, la plimbare cu o maşină furată

VIDEO / Spaima șoselelor. Recidivist băut și fără permis, la plimbare cu o mașină furată

Adrenalină pentru un tânăr de 26 de ani, din Vaslui. Proaspăt eliberat din penitenciar, individul se va întoarce iar în spatele gratiilor.Angajat la o spălătorie din Constanța, tânărul a furat, sâmbătă după-amiază, un autoturism marca Opel Tigra, care aparținea societății. După ce a băut bine, acesta a plecat într-o plimbare pe străzile județului. Cursa nebună nu a durat foarte mult, deoarece, în localitatea Culmea, șoferul de ocazie a provocat un accident rutier.Potrivit anchetatorilor, pe Drumul Județean 228, din cauza lipsei de ex-periență a șoferului băut, mașina s-a răsturnat pe câmp de mai multe ori. Șoferul a ieșit din mașină și în momentul în care oamenii legii și-au făcut apariția, acestale-a spus că mașina l-a lovit. Pentru că suferise leziuni, el a fost transportat la spital. Testat cu aparatul Drager, polițiștii au stabilit că are o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, anchetatorii au constatat că tânărul nu are nici măcar permis de conducere.Ieri după-amiază, recidivistul a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, fiind acuzat de comiterea infracțiunilor de furt de folosință, conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.