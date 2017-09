VIDEO / SCANDAL LA DELFINARIUL CONSTANŢA! Trei persoane s-au aruncat în bazinul delfinilor

7

Bravo lor!

In sfarsit, se pare ca vrem sa ajungem si noi o tara civilizata ! Cred ca suntem printre ultimele natii din Europa care mai se imbulzesc (ca o turma! sic!) sa vada cum animalele sunt exploatate si chinuite pe la delfinarii, circuri, gradini zoologice, etc. Cand toata lumea se trezeste si realizeaza ca toate fiintele de pe Planeta au dreptul la o existenta demna (si in special mamiferele acvatice cum sunt delfinii, orca, balenele, care sunt extrem de inteligente si au o viata sociala foarte dezvoltata, suferind enorm atunci cand sunt luate cu forta din cadrul grupului lor social), la noi parintii, care ar trebui sa le explice acest lucru copiiilor si sa-i indemne sa protejeze si sa respecte animalele, dau buluc la asa-zisele "spectacole" de prost-gust si inumane. S-a dat legea interzicerii animalelo la circuri, dar pe cand si o lege care sa interzica si acest ultim bastion al suferintei, numit Delfinariu ? Gata, ajunge, suntem in secolul 21 si ar trebui sa evoluam intelectual, luand exemplu chiar de la fiintele pe care le chinuim in mod grotesc. Delfinii in mediul lor natural - marea - parcurg zilnic sute de kilometrii - iar noi ii inchidem intr-un bazin amarat si murdar - cum s-ar simti cei din tribune daca ar fi inchisi pentru toata viata intr-0ocamera de cativa metri patrati ? Vor "distractie" ? Pai sa se arunce dupa minge domnul Bilba si dresorii - au garantat un peste de la noi!