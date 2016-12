VIDEO. Răzbunare în trafic. LOGAN IZBIT DE UN TOUAREG. Ce s-a întâmplat cu şoferul vinovat

VIDEO. Răzbunare în trafic. LOGAN IZBIT DE UN TOUAREG. Ce s-a întâmplat cu șoferul vinovat

Ştire online publicată Duminică, 21 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Iulian Sănducu, șoferul Touaregului care a lovit intenționat un Logan în zona Fântânii Miorița din Capitală, în urmă cu aproape un an, a fost eliberat din arest.În urmă cu aproape un an, șoferul unui bolid de lux îngrozea pe toată lumea după o șicană în trafic care putea avea consecințe extrem de tragice. Enervat pe șoferul unui Logan, un bărbat care conducea un SUV de lux a tras brusc de volan, către dreapta, lovind autoturismul, care a ieșit în decor, urcând o pantă, la numai câțiva centimetri de un cap de pod. Ca prin minune, o femeie aflată pe trotuar a văzut moartea cu ochi, când mașina aruncată în dreapta i-a trecut prin față.Iulian Sănducu, controlor de zbor la Romatsa și conducătorul Touaregului, a fost arestat după câteva zile. Șoferul era cunoscut de polițiștii de la rutieră drept un impătimit al vitezei, confundând des mașina și motocicleta cu avionul, mai ales pentru că la doar câteva zile de la accident, a fost depistat de radar cu 120 de kilometri la oră, pe motocicletă. A achitat amenda, dar apoi a fost pus sub urmărire penală și arestat pentru accidentul provocat.A trecut aproape un an de atunci, iar "Șmecherul cu Touareg" a făcut cereri peste cereri să fie eliberat, dar magistrații au preciat că infracțiunea pentru care este cercetat, tentativa de omor, este prea gravă pentru a fi lăsat în libertate. Iată însă că, până la urmă, Iulian Sănducu a beneficiat de clemența judecătorilor Curții de Apel București, astfel că acum câteva zile, a fost plasat, printr-o decizie definitivă, în arest la domiciliu, scrie cancan.ro.