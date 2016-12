VIDEO / Poliţiştii locali cu "caracatiţa", între abuz şi exces de zel

5

avocatul poporului!?

puscariile sunt pline de gainari, justitia romana apara marii infractori, interlopii, evazionistii, smecherii,etc. avocatul poporului s-a autosesizat ca politistii locali au sanctionat o beizadea. normal, aceste scursuri ale societati trebuiesc aparate, iar cei care reprezinta legea trebuie pusi la zid ca au tupeul de a sanctiona un tupeist ordinar. sunt mii de cazuri in care politistii au fost cei trasi la raspundere ca au avut tupeul de a-si indeplini sarcinile de serviciu, de a sanctiona pe cine nu trebuie. CAND SE VA AUTOSESIZA AVOCATUL POPORULUI DE A TRAGE LA RASPUNDERE GUVERNUL ROMANIEI CARE INCALCA FLAGRANT CONSTITUTIA, LEGILE TARII, HOTARARILE INSTANTELOR DE JUDECATA? MASURILE LUTATE DE GUVERNANTI CE AU SUBMINAT ECONOMIA, CE AU INFOMETAT MILIOANNE DE CETATENI,NU ASIGURA UN TRAI DECENT, NU IAU MASURI DE CRESTERE ECONOMICA, DE CREARE DE LOCURI DE MUNCA...EI..CAND VOR FI CERCETATI? CAND O INSTITUTIE CU ATRIBUTII DE CONTROL VA LUA MASURI DE SANCTIONARE? CAND? CAND? CAND DLE AVOCAT AL POPORULUI? AL CARUI POPOR SUNTETI AVOCAT? AL POPORULUI ROMAN IN NICIUN CAZ! DE CE APARATI INFRACTORII? DE CE APARATI DEZORDINEA? DEJA TRAIM IN FRICA, IN NESIGURANTA? ESTE UN ACT DE CURAJ SA TRAIESTI IN ROMANIA, SA CIRCULI PE STRADA, SA STAI IN CASA. ONOR JUSTITIEI CARE APARA DEZORDINEA! NOI, CETATENII URBEI, VREM SIGURANTA, VREM ORDINE, VEM LINISTE, VREM DEMNITATE SI RESPECT.