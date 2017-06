VIDEO / Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă! Poliţiştii care încalcă legea, acoperiţi de IPJ Constanţa

2

Despre militienii constanteni

Unii sunt aroganti,puturosi,spagari si prost pregatiti.Militia constanteana reactioneaza imediat numai daca reclami sange pe pereti,sange pe clanta usii,morti lipiti de asfalt,pistol in trafic sau daca-i injuri de mama.In rest sunt baieti "cuminti",linistiti la locul lor,oameni "de comitet",se ajuta intre ei.De ce sa se complice ei cu reclamatii de la "prosti" ? Viata e frumoasa in uniforma statului. Cand depui o reclamatie la ei,primul lor gand este sa ti-o respinga,sa nu-ti inregistreze plangerea.Se fac ca nu pricep ce ai reclamat.Unul ma intreba pe mine ce prevede legea aia care am invocat-o eu in reclamatie.Militianul ma verifica daca stiu eu legea.Militianul a vrut sa stie daca sunt mai prost sau mai destept ca el.Poate,poate renunt sa mai cer numar de inregistrare,poate ma razgandesc,poate ma las pagubas.Este infiorator,am fost pe scolo.Mai bine va muscati limba.O sa revin.