VIDEO / Până unde merge tupeul firmelor maxi-taxi? Pasager bruscat de şoferul unui microbuz, în timpul cursei

Noi doar inmormantari....

Ciprian Sobaru este foarte modest in privinta atributiunilor unui politist rutier.Ei doar aplica sanctiuni.Sa-i aducem aminte domnului Sobaru ca politistul rutier mai are o atributiune foarte importanta:sa numere mortii de pe soselele patriei.Politistul local,la randul lui, are si el doar o atributiune de serviciu:sa-si plimbe bastonul in parcul primariei.Povestea asta imi aduce aminte de nebunia magazinelor cu etnobotanice deschise chiar in curtea sau in apropierea scolilor.Mamici disperate il rugau pe primar sa inchida magazinele cu pricina.Primarul raspundea,de fiecare data,ca el nu poate sa inchida magazinele mortii si ca legea este lege.Un primar care avea puterea sa numeasca reprezentanti diplomatici(in Canada),un primar care avea puterea sa numeasca,sa destituie si sa ameninte ministri,nu putea sa inchida un amarat magazin de cartier care vindea,droguri, maoarte si vise.El doar respecta legea.