VIDEO. Pădurile defrişate, exportate prin Portul Constanţa / Zeci de percheziţii în Constanţa şi alte judeţe din ţară

VIDEO. Pădurile defrișate, exportate prin Portul Constanța / Zeci de percheziții în Constanța și alte județe din țară

Astăzi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, Pitești, Craiova, Bucuresti, Alba, Sibiu, Gorj, Maramureș, Teleorman si Hunedoara precum și polițiști de la porturi maritime au efectuat un număr de 72 de percheziții domiciliare pe raza județelor Argeș, Constanța, Vâlcea,teleorman, Maramureș, Gorj, Hunedoara, Sibiu și Alba într-o cauză privind destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani, tăiere de arbori și furt de arbori, fals în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea și dare de mită.În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2011, suspectul C. V., administrator al unei societăți comerciale care avea ca obiect principal tăierea și rindeluirea lemnului a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni. La grupul infracțional organizat au aderat mai mulți angajați ai societății comerciale administrate de către suspect precum și alte persoane ce au avut și/sau au relații comerciale cu respectiva societate.S-a reținut că în perioada 2014-2016, suspectul C. V. a coordonat activitățile infracționale desfășurate de către membrii grupului infracțional organizat, referitoare la tăierea fără drept de arbori, la sustragerea de material lemnos, la transportul, la primirea materialului lemnos, la prelucrarea materialului lemnos, la valorificarea materialului lemnos, la vânzarea utilajelor, a cherestelei, precum și la însușirea de sume de bani din gestiunea societății comerciale.Activitățile infracționale au fost desfășurate de către angajații societății sub coordonarea administratorului, în funcție de activitatea pe care o desfășurau în cadrul societății. În cazul tăierilor ilegale, suspectul C. V. le trasa sarcini echipelor de exploatare în sensul ascunderii urmelor de tăiere ilegală (folosirea vopselei de culoare roșie ce trebuia aplicată pe alți arbori, după ce arbori anterior semnați de către organele silvice erau tăiați, scoaterea cioatelor aferente arborilor tăiați ilegal).Ulterior lemnul era prelucrat în cadrul unei fabrici din județul Vâlcea și apoi transportat în Portul Constanța pentru export către țările arabe. Din punct de vedere contabil, cheresteaua a fost subfacturată în cadrul unui circuit format din 4 societăți comerciale, diferența de bani nefiscalizată fiind însușită de către membrii grupului infracțional.De asemenea, anumite societăți din cadrul circuitului economico-financiar au beneficiat și de sume foarte mari, cu titlu de rambursări de T.V.A.. Prejudiciul cauzat numai pentru un an din perioada investigată, a fost stabilit la o valoare de aproximativ 4.000.000 de euro.Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în cauză au fost găsite și ridicate documente contabile, 5 laptopuri, 6 HDD-uri, suma de 362.335 lei, bijuterii din aur 100 de piese, 5 ceasuri din aur și suma de 7600 euro. La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Pitești au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 30 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale. La activități au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Argeș, Vâlcea, Alba, reprezentanți ai A.N.A.F., precum și jandarmi.