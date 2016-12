VIDEO ŞOCANT! Tragedia de vineri noapte. MOARTEA ANDREEI, surprinsă de o cameră de filmat a unei vulcanizări

8

Aplicati codul rutier!

Politia nu previne ca nu are benzina.Banii de gaz i a dat Dancu pe gps.Ordinea publica nu are voie sa sanctioneze.Rutiera are ordin sa amendeze doar pietoni si sa stea pe loc pana "vine" o centura.Plan de amenzi la pietoni obligatoriu.Sanctionezi haosul auto din Cta, esti bagat in cercetare prealabila.Dancu zice ca n are oameni,dar le desfiinteaza functiile la Rutiera.Deci?!

Răspuns la: Cod rutier neaplicat!

Adăugat de : d.b., 10 noiembrie 2013

Dancu si Sobaru de la rutiera,si alti sefi ca ei,sunt de vina pt aceste vieti curmate!!! Idiotii astia stau pe scaun in birouri si dau ordin...