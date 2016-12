VIDEO ŞOCANT / Scandal între firmele de transport din Constanţa. Concurenţa se doboară cu pumnii?

6

kirvadul

Eu am mers cu kirvadul cand am plecat in vacanta, si am fost foarte multumita, am si un copil, iar soferul a fost foarte amabil. Nu a trebuit sa stau si sa suport mizeria din masinile de direct, ca cu ei am mai mers si anul trecut, si soferul era un nespalat. nu inteleg de ce este publicitatea asta negativa........