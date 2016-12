VIDEO. Nicuşor Constantinescu, reţinut pe Aeroportul Otopeni

6

Catre domnul sau doamna "sa va fie rusine"

Stimata Doamna sau stimate Domn "sa va fie rusine". In primul rand, titlul ales de dvs, "saracul om" e complet nepotrivit. Domnul Nicusor nu e chiar sarac. Are mai multi bani decat dvs. Asta una la mana. A doua la mana: Domnul Nicusor a facut multe lucruri bune, nimeni nu contesta. numai ca dumnealui e judecat, (si sa speram si condamnat cu executare in final) pentru "boacanele" pe care le-a facut. Aici e problema. Daca aveti curiozitatea sa cititi, sa le zicem, capetele de acuzare ale DNA-ului si ale Curtii de Conturi (daca stiti ce-i asta), se pare se pare ca nu e chiar fecioara Maria, asa cum vrea sa para. Si Gigi Becali, daca e sa luam alt exemplu, a facut mult bine, numai ca el a intrat la mititica pentru ce nu a facut bine. Intelegeti? Aici e tot schepsisu'.

Dl Nicusor e un gospodar adevarat si a facut numai bine. Toti locuitorii din Cumpana il iubim si pe el si pe doamna primar. Dumnezeu sa va ajute sa...