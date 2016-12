VIDEO / MITĂ LA BAC la NĂVODARI. Elevi filmaţi în timp ce strângeau şpaga: „Aoleu, mai trebuie bani!”

1

...oameni noi, naravuri vechi!

...toti ministrii sau inspectorii generali din ultimii ani au pledat pentru corectitudine la bac....ca nu putea spune ,,-Faceti ce ati facut pana acum,,! ...adica bani, protocoale, aranjamente...Am vazut cu ochii mei, in urma nu cu multi ani, la un centru de examen, doua liste de candidati ce trebuiau sustinuti sa promoveze, venite ....de unde credeti?....le la liderii judeteni a doua partide....da! si cu asta se ocupau oamenii nostri politici....Este un narav vechi, intarit in ultimii ani ai epocii de aur, cand se strangeau, in pungi de plastic, mototoliti, bani pentru profesorii supraveghetori! ...eu unul am vazut asa ceva...nu am luat...am preferat sa mi se duca zvonul ca sunt rau, decat sa se uita la mine ca la un rahat toti nemernicii....acum va spun o poveste care mi s-a intamplat...le spuneam elevilor mei ca trebuie sa invete, ca societatea are nevoie de ei, ca ei au nevoie sa stie, sa se poata intergra, sa-si gaseasca o slujba buna...si mai ales ca erau in penultimul an de liceu....se uitau la mine cam mirati...evident, unii m-au contrat, mi-au spus ca nu mai este de actualitate atitudinea mea, ca banul conteaza, ca la bac vor lua note mari daca vor da....peste o saptamana incepe bacul....m-au convocat politicos la scoala sa-mi arate cum decurge examenul oral la o disciplina....usa avea un orificiu de la inchietoare pe care se vedea si se auzea tot....am ocupat pozitia de rigoare si am vazut ceea ce nu doream....elevii care puneau in carnetul de examen o bancnota luau note maxime....iese unul suparat...il intreaba Mama:-cat ai luat?-6, zibe copilul bosumftlat....-uite aici, ii intinde mama o bancnota, intra si zi-i ca a fost o greseala...Pune adolescentul banul in carnet, intra si-i arata ...examinatorilor...acestia iau carnetul, elevul trage un nou bilet, sta in banca, raspunde, Dumnezeu stie ce, si iese afara cu nota 9!...si am fost sapunit rau de tot, mustrat, apostrofat de elevii mei care mi-ai demonstrat ceea ce era de demonstrat!...evident in anul urmator i-am lasat sa face ce vor, sa se descurce fiecare dupa marimea buzunarului....dar am trait momente cumplite de rusine, de penibil, ....am mai ramas un an in scoala si pe urma am parasit sistemul... nu mai era nevoie de oameni care pledau pentru cinste, morala, corectitudine in scoala....dar acum nici nu pot ramane indiferent la ce se intampla....asa ca mai scriu din cand in cand aici cate ceva...cu amaraciune...Nu stiu daca, si cum se mai poate indrepta situatia! ...mi-e teama ca vom ramane la nivelul asta...sa dam numai in profesori si elevi...Pana una alta, le spun parintilor sa fie cu mare bagare de seama...educatia si acumularea de cunostinte nu mai este de mult, la noi, treaba societatii, desi, prin scoala, asa ar trebui sa fie....in noile circumstante, in procent covarsitor, prin modul in care este ordanizata, cum se desfasoara munca acolo, scoala si-a pierdut locul si rolul educativ, instructiv, formativ...ne invata si indeamna copii mai mult la rau decat la lucrurile bune...trebuie sa stati mai aproape de copii, sa ii supravegheati, sa le indrumati pasii cu atentie, mai ales in timpul petrecut la scoala...cat despre timpul liber, nu mai vorbim.....................