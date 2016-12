VIDEO. Iată de ce erau căutaţi hoţii bucureşteni, prinşi cu focuri de armă, în zona ICIL

VIDEO. Iată de ce erau căutați hoții bucureșteni, prinși cu focuri de armă, în zona ICIL

Cei trei indivizi reținuți de polițiști, miercuri seară, în cadrul unei desfășurări importante de forțe, pe B-dul I. C. Brătianu, erau filați de polițiștii din București din luna aprilie.Potrivit reprezentanților Poliției Capitalei, „în perioada aprilie - noiembrie, judiciariștii Secției 14 Poliție au documentat activitatea infracțională a trei bărbați cu vârste cuprinse între 36 și 41 de ani, suspectați de săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat, în timp ce se aflau într-un restaurant din sectorul 4 al Capitalei”.Miercuri, 20 noiembrie, polițiștii bucureșteni, având indicii că suspecții vor părăsi Capitala și se vor deplasa în municipiul Constanța pentru săvârșirea de infracțiuni, au organizat o acțiune de prindere în flagrant a acestora. Polițiștii bucureșteni au procedat astfel la urmărirea suspecților, în timp ce aceștia se deplasau un autoturism pe Autostrada A2, București - Constanța.În jurul orei 18.15, bărbații au ajuns în Constanța și s-au deplasat în centrul orașului, unde doi dintre suspecți au intrat, în mod succesiv, în mai multe restaurante și cafenele de lux, în timp ce al treilea a rămas la autoturism pentru a asigura zona.După ce au verificat mai multe localuri, în jurul orei 20:15, în timp ce se aflau într-un restaurant situat pe Bulevardul Mamaia din Constanța, profitând de neatenția unui constănțean, cei doi suspecți ar fi sustras dintr-o borsetă suma de 1.800 de lei, după care au părăsit incinta localului, deplasându-se la autoturismul în care îi aștepta al treilea suspect.Modul de operare era simplu: făptașii au intrat în restaurant, îmbrăcați elegant, pozând drept clienți. S-au așezat la o masă și au urmărit mișcările celorlalți clienți, iar într-o clipă de neatenție au acționat. Imediat, polițiștii Capitalei au procedat la blocarea în trafic a autoturismului, pe B-dul I. C. Brătianu. Potrivit oamenilor legii, „întrucât suspecții au încercat să-și asigure scăparea de la locul faptei, au fost executate trei focuri de avertisment în plan vertical, fără a rezulta victime sau pagube materiale”. Cei trei suspecți au fost imobilizați și conduși la sediul Poliției municipiului Constanța, unde au fost audiați până aproape de ora 3,00. Prejudiciul, în valoare de 1.800 de lei, a fost recuperat în totalitate de polițiștii Capitalei și predat părții vătămate. Cercetările sunt continuate de către Poliția Capitalei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cu suspecții în stare de reținere, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.