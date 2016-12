VIDEO. Flagrant în traficul constănţean! Poliţiştii au descins peste contrabandişti

VIDEO. Flagrant în traficul constănțean! Polițiștii au descins peste contrabandiști

Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza municipiul Constanța. Descinderile au avut loc într-un dosar penal în care doi bărbați sunt cercetați pentru contrabandă cu produse din tutun. Cei doi au fost reținuți, iar în urma perchezițiilor au fost confiscate peste 9.000 de pachete de țigări, diverse sume de bani și 5 autoturisme.Polițiștii de frontieră au oprit, ieri, în trafic, în municipiul Constanța, o autoutilitară în care se afla un bărbat, în vârstă de 44 de ani, domiciliat în Constanța, despre care existau date că este implicat în activitățile de contrabandă. Deoarece in autoturism au fost gasite pachete de tigari fara marcaje fiscale, bărbatul a fost condus la sediul Poliției de Frontieră, în vederea continuării cercetărilor.Totodată, polițiștii de frontieră, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat cinci percheziții domiciliare la mai multe imobile de pe raza județului Constanța. În urma efectuării perchezițiilor au fost ridicate în vederea confiscării 9.345 pachete cu țigări de contrabandă mărcile Marengo, Ashima, Marble, Kent și L&M, evaluate la 93.450 lei, 1.000 de euro și 73.700 lei, au fost indisponibilizate cinci autoturisme, evaluate la 18.500 euro și a fost adus la audieri un bărbat în vârstă de 37 de ani, domiciliat pe raza județului Constanța.În prezent, cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră constănțeni, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru stabilirea întregii activități infracționale.