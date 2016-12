VIDEO. DESCINCERI CU MASCAŢI în judeţul Constanţa - UPDATE

1

mafia din spitale

in Constanta este la fel in Spitale se fura in darci in optimile de finala la Indian Wells. Cu cine va juca in sferturi sport.ro Erau linistiti la cumparaturi, cand s-a intamplat asta. Ce s-a petrecut intr-un mall din Constanta VIDEO Daniel Chitoiu "Asta confirma faptul ca Guvernul Ponta este corupt". Reactia presedintelui dupa decizia Camerei Deputatilor in cazul Chitoiu actrita Premiile Gopo 2014. Actorii si-au ales tinutele cu care vor pasi pe covorul rosu pe 24 martie Crin Antonescu Antonescu a anuntat in ce conditii va depune PNL motiune de cenzura. "Cerem Guvernului sa ia aceste masuri pana pe 1 mai" Adrian Severin Adrian Severin incearca imposibilul. Le cere judecatorilor sa elimine exact proba principala a acuzarii Calin Popescu Tariceanu Tariceanu se plange de noul birou, dar inca n-a vazut site-ul. Gafa oficiala care-l face fost membru al PDL Malaezia avion LOST. Avionul pierdut de Malaezia, ziua 4, LIVE UPDATE. CIA contrazice Interpolul si nu exclude un posibil complot terorist avioane AWACS NATO vrea sa supravegheze spatiul aerian invecinat Ucrainei. Avioane AWACS vor fi trimise deasupra Romaniei si Poloniei gandaci spital Continua seria incidentelor incredibile la Spitalul Judetean din Constanta. Gandacii au intrerupt pana si conferinta de presa pensii Tinerii ar putea sa-si stranga singuri banii pentru batranete. Schimbarea totala dorita de autoritati in sistemul de pensii George Copos Copos plange si e in stare de soc, dar nu vrea gratierea. Strategia prin care avocatii sai vor sa il scoata din inchisoare carton sobolani A inceput campania de deratizare, impotriva milioanelor de sobolani care au invadat blocurile din Capitala Traian Basescu Reactia lui Traian Basescu, dupa protestul din Targu Mures: "Cer public ca extremistii Jobbik sa aiba interdictie in Romania" Sesiunea Speciala Ursus, cel mai popular urs (P) Cel mai popular urs ales prin votul publicului. Incepe etapa a doua a Sesiunii Speciale URSUS UBB Cluj, cutia cu carti Cititul, promovat de studentii UBB. „Cutia cu carti”, in premiera la Cluj-Napoca procese gropi Cum isi pot recupera banii soferii care si-au distrus masinile in "craterele" din sosele. Totul incepe cu o poza si martori fundatie Gestul simplu prin care orice salariat poate ajuta sute de copii abandonati din Romania. NU costa nimic » STIRI Actualitate Frauda lui George Marcu de la Spitalul Obregia, unde papucii si halatele au costat 500.000 euro perchezitii Seful Agentiei Nationale pentru Locuinte, George Marcu, este anchetat de Directia de Investigare a Fraudelor pentru un prejudiciu de 5,2 milioane de lei. 111 Comenteaza Potrivit anchetatorilor, Marcu, impreuna cu alte 6 persoane, ar fi produs aceasta paguba, pe cand era director al Spitalului de Psihiatrie Obregia, din Bucuresti. Actuala conducere reclama insa un prejudiciu dublu de peste 10 milioane de lei. Marcu a fost retinut si isi va petrece noaptea in arest. Conducerea Spitalului de Psihiatrie Alexandru Obregia a depus plangere penala impotriva fostului director, George Marcu, pe care il acuza ca a prejudiciat spitalul cu 10.500.000 lei, conform unui raport realizat de corpul de control al premierului. De aici a pornit si ancheta politistilor care au avut nevoie de mai bine de doi ani de verificari. "Prejudiciul a fost constat ca urmarea a unei expertize financiar contabile si una tehnice care sa scoata in evidenta realitatea si concordanta intre documente intocmite si realitatea faptica de la fata locului.", a declarat comisarul sef Catalin Ionita. George Marcu a fost directorul acestui spital timp de trei ani din 2006. In aceasta perioada ar fi comis abuzurile descoperite de noua conducere dar si de curtea de conturi. Vorbim despre restante de un milion de euro catre firme furnizoare dar si de plati umflate. 500 de mii de euro pentru spalat rufe, dezinfectie sau achizitii de papuci sau halate. Nereguli au fost si in contractele pentru reparatii si constructii din perioada in care spitalul a fost renovat. Multe dintre materialele folosite erau supraevaluate. (P) Site-ul cu cele mai multe anunturi. Intra si cauta ce ai nevoie! La aceste sume se adauga peste un milion de lei lei adus ca prejudiciu bugetului de stat din cauza sutelor de facturi neinregistrate in contabilitatea spitalului. Printre persoanele retinute de politisti se afla si mai multi apropiati ai lui George Marcu. STANDUP LAVINIA PETREA lucrarile si serviciile supraevaluate ar fi fost platite catre o firma cu sediul aici in piata alba iulia al carei director ar fi finul lui george marcu La putin timp dupa ce George Marcu si-a incetat contractul cu spitalul Obregia, unitatea a trecut in administrarea Primariei Capitalei. Atunci, potrivit mediafax, primarul Sorin Oprescu declara ca Spitalul are de platit datorii istorice, urmand ca instanta sa decida cine va plati aceste restante, dupa ce va gasi vinovatul. In prezent George Marcu este directorul ANL si conform declaratiilor de avere si de interese, foarte evaziv completate, detine doua terenuri de 5 mii si respectiv 30 de mii de metri patrati, o masina de lux si este asociat la o firma cu sediul in ilfov.