VIDEO. Cum au fost prinşi hoţii care au spart mai multe case din Eforie

VIDEO. Cum au fost prinși hoții care au spart mai multe case din Eforie

Aseară, polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale al Poliției municipiului Constanța au reținut trei bărbați implicați în spargerea mai multor locații din stațiunile Eforie și Costinești.Indivizii furau din locuințe și unități de cazare cam tot ce le cădea în mână. Polițiștii din cadrul Direcției Operațiuni Speciale i-au prins in flagrant pe bărbați, toți cu domiciliul in comuna Cumpăna. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. In cauza se fac cercetări pentru constituire de grup infracțional organizat și furt calificat.