VIDEO / Cruzime fără margini! Un căruţaş beat şi-a snopit calul în bătaie, după un accident provocat în sensul giratoriu

VIDEO / Cruzime fără margini! Un căruțaș beat și-a snopit calul în bătaie, după un accident provocat în sensul giratoriu

Un accident mai puțin obișnuit, urmat de scene de o cruzime rar văzută, a avut loc ieri seară, în municipiul Constanța. Mai exact, un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din comuna Cumpăna, a intrat cu căruța într-un autoturism Renault Laguna, în sensul giratoriu de la intersecția străzilor Dezrobirii și Eliberării. Imediat după producerea accidentului, bărbatul, aflat sub influența alcoolului, a fost supărat că animalul care tracta căruța zăcea rănit pe asfalt, a început să lovească cu picioarele și cu biciul calul, în timp ce șoferița autoturismului lovit apela 112.Apelul a fost făcut la ora 18.26 de minute, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului Rutier Constanța. Până la sosirea polițiștilor, individul a plecat de la locul accidentului, însă a fost prins din urmă de oamenii legii, după 400 de metri. Polițiștii au încercat în zadar să-l legitimeze pe bărbat și să-l conducă la sediul Serviciului Rutier, întrucât acesta nu voia să coopereze sub niciun chip.Văzând că se opune legitimării, oamenii legii l-au încătușat și l-au condus la sediul Serviciului Rutier Constanța. Acolo a fost testat cu aparatul alcooltest, individul având 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Bărbatul a fost amendat contravențional cu suma de 2.250 lei, pentru că nu și-a luat măsurile pentru a nu fi un pericol în trafic și pentru conducerea unui atelaj hipo sub influența băuturilor alcoolice”, a declarat pentru „Cuget Liber, Marius Niculescu, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.De asemenea, polițiștii rutieri s-au autosesizat și asupra faptului că, în baza imaginilior surprinse de anumiți constănțeni, bărbatul a băut calul. În această cauză se va întocmi dosar penal pentru cruzime față de animale.Sorin HULUBEI