VIDEO. CONSTANŢA, INVADATĂ DE ANAF. INSPECTORII, ATACAŢI CU PIETRE, FLUIERAŢI ŞI HUIDUIŢI DE TURIŞTI

Mai gandim limpede ?

Comentatorilor de weekend le aduc aminte ca mai mult de 70% din numarul angajatilor lucreaza la privati ! In cazul in care desteptii de la AntiKK fac un control la firmele la care sunteti angajati in cel mai fericit caz o sa ramaneti fara servici 30 zile iar in cel mai nefericit pentru mai mult timp ! Eu unu as zice sa ramaneti fara servici pe viata si sa ajungeti sa cersiti mila statului sa vad ce o sa primiti in afara de un sut in oua ! Deci ...SUCCES !