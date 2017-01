VIDEO - ACCIDENT RUTIER CU TREI VICTIME, LA DELFINARIU. CARE E STAREA PRIMARULUI

2

Total eronat

Opelul alb venea dinspre Delfinariu pe bd. Mamaia in directia IPJ. Porscheul venea de pe strada Soveja si isi continua drumul inainte. Porsche-ul a trecut pe verde cand intreaga coloana de masini a inaintat spre centrul intersectiei, moment in care a surprins si accidentat masina primarului din Ghindaresti care a trecute pe rosu. O analiza a imaginilor de pe una din multiplele camere video din zona va arata cum Opelul alb a fortat intrarea in intersectie cel putin pe culoarea galbena daca nu pe cea rosie, fapt confirmat si de multiplii martori vizuali ai acestui accident!!