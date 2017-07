VIDEO / Accident feroviar la Constanţa. Persoană prinsă sub locomotivă, în Gara Medgidia

VIDEO / Accident feroviar la Constanța. Persoană prinsă sub locomotivă, în Gara Medgidia

Accident feroviar în Gara Medgidia. O persoană a fost prinsă sub locomotivă. La fața locului se deplasează o autospecială de descarcerare de la Detașamentul Medgidia.UPDATE - Paramedicii au ajuns la persoana prinsă sub tren, în gara Medgidia. Victima are o rană la un picior, dar este conștientă. Ea a fost preluată și transportată la Spitalului Medgidia.UPDATE - Victima se numește Adrian Olteanu, are 49 de ani și va fi transferat la Spitalul Județean Constanța.