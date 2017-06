VIDEO. A spulberat totul în cale şi a intrat cu maşina într-o farmacie, mort de beat. "Duceţi-vă dracului. Am făcut foarte bine ce am făcut"

VIDEO. A spulberat totul în cale și a intrat cu mașina într-o farmacie, mort de beat. "Duceți-vă dracului. Am făcut foarte bine ce am făcut"

Nicolae Constantinescu a fost la un pas să producă o tragedie. Având o viteză considerabilă și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul a intrat în plin cu Hummer-ul într-un atutorism Peugeot, condus de o femeie, de 29 de ani, în intersecția Șoselei Mangalia cu str. Caraiman. În urma impactului, victima, care se afla singură în mașină, a fost rănită. Șoferul teribilist nu s-a oprit după impact, ci abia după ce a pătruns pe trotuar și a intrat într-o farmacie. Deși în zonă se aflau mai mulți trecători, printre care și copii, nimeni nu a fost atins de autovehiculul bărbatului scăpat de sub control pe trotuar.Imediat după accident, Nicolae Constantinescu a vrut să fugă, însă a fost împiedicat de câțiva martori. El a scos o legitimație ce semăna cu cea a Ambasadei SUA și a amenințat că-i va da în judecată pe toți, amenințând mai multe persoane, printre care și victima accidentului său. În primă instanță, bărbatul a refuzat să se supună recoltării probelor biologice, însă apoi s-a conformat la insistențele polițiștilor. Oamenii legii au stabilit faptul că șoferul era sub influența băuturilor alcoolice (0,91 mg/l alcool în aerul pur expirat).Întrebat dacă regretă ceea ce a făcut și dacă a consumat alcool, șoferul a răspuns nonșalant: „Mie? De ce să-mi pară rău? Nu am băut nimic. De simțit, cum să mă simt, nu vedeți cum sunt legile în România. Știu foarte bine ce s-a întâmplat, adică nimic. Nu s-a întâmplat nimic. România e plină de țigani și aici sunt unii care mă tot acuză, duceți-vă dracului. Eu am făcut foarte bine ce am făcut”.În loc să se preocupe de starea de sănătate a victimei, Nicolae Constantinescu s-a luat la ceartă cu toată lumea, amenințând martorii și chiar pe femeia pe care tocmai o lovise. Bărbatul nu a părut foarte interesat de urmările accidentului, dorind să plece de la fața locului cât mai repede.„Ne-au sunat prietenii ei și ne-au spus că a avut loc un accident și că trebuie să mergem la spital. Șoferul a refuzat să i se recolteze probele de sânge și este foarte beat. A încercat să fugă de la locul accidentului, dar martorii l-au împiedicat. Din câte am înțeles, a amenințat-o și pe fata noastră, după ce a produs accidentul”, au declarat părinții victimei.Patronul farmaciei este cel care a scos cheile din contact, de teama unui eventual incendiu care ar fi putut urma după accident. Mai mult, acesta este hotărât să-l dea pe Nicolae Constantinescu în judecată pentru ceea ce a făcut, în ciuda faptului că bărbatul era cel care amenința pe toată lumea cu judecata.„Doar în filme vezi așa ceva, probabil nu avea rețetă și a intrat direct în farmacie. Șoferul era extrem de beat, abia l-am dat jos din mașina, împreună cu câțiva martori. Nu voia să oprească mașina, putea să ia foc sau să se întâmple alte lucruri mai grave. El amenința că este foarte important, că ne dă pe toți în judecată. În schimb eu chiar îl voi da în judecată, să-mi recuperez pagubele”, a precizat administratorul farmaciei.