Victor Ponta, aviz negativ de la Comisia Juridică

1

Ziii, mai ziiii....

Cind aveam vreo 16 ani Doamne ah ce viata mai duceam Prin restautrante, baruri, cafenele si scandaluri, Doamne ah ce viata mai duceam. Prin restautrante, baruri, cafenele si scandaluri, Doamne ah ce viata mai duceam. Cind aveam vreo 20 de ani, Doamne ah ce viata mai duceam Ma dusei la primarie sa declar casatorie Doamne ah ce viata mai duceam. Ma dusei la primarie sa declar casatorie Doamne ah ce viata mai duceam. Refren: Mai intoarca Doamne roata Sa-mi mai vad o data soarta Sa-mi anii tineretii, Sa-mi vad stralucirea vietii Care Doamne fara rost s-au dus. Sa-mi anii tineretii, Sa-mi vad stralucirea vietii Care Doamne fara rost s-au dus. Cind am implinit 30 de ani Doamne ah ce viata mai duceam O duceam bine cu casa, ma-nteledeam cu nevasta Si aveam si doi copii frumosi. O duceam bine cu casa, ma-nteledeam cu nevasta Si aveam si doi copii frumosi. Cind aveam vreo 40 ani Doamne ah ce viata mai duceam Pe copii ii ajutam, zi si noapte nu dormeam Doamne ah ce viata mai duceam. Pe copii ii ajutam, zi si noapte nu dormeam Doamne ah ce viata mai duceam. Refren: Cind am implinit 50 de ani Doamne ah ce viata mai duceam Pe copii ii ajutam, zi si noapte nu dormeam Doamne ah ce viata mai duceam. Pe copii ii ajutam, zi si noapte nu dormeam Doamne ah ce viata mai duceam. Cind am implinit 60 de ani Ma plimbam prin parcul cu castani Vedeam frunzele picind, anii vietii numarind Doamne ah ce viata am amai dus. Refren: Acum spre batrinete, stau si ma gindesc As plinge cu tristete dup-a mea tinerete Ce azi o pretuiesc. Vai vai vai vai, omule vai Multe-n viata-ai vrea sa ai Vai vai vai vai omule vai, Dar la viata tu ce dai? Cu inima amara Dupa tot ce a trecut Si fac ca sa tresara cind cint seara de seara Dupa tot ce-am pirdut. Vai vai vai vai, omule vai Multe-n viata-ai vrea sa ai Vai vai vai vai omule vai, Dar la viata tu ce dai? Vai vai vai vai, omule vai Multe-n viata-ai vrea sa ai Vai vai vai vai omule vai, Dar la viata tu ce daï?