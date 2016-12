Victimele unui accident îi acuză pe poliţişti că au primit bani şi că le-au împiedicat să se urce în ambulanţă

Victimele unui accident îi acuză pe polițiști că au primit bani și că le-au împiedicat să se urce în ambulanță

Un spectaculos accident de circulație s-a produs, marți seară, în localitatea Eforie Nord, la intersecția străzilor Traian cu 23 August. Un autoturism Volkswagen, în care se aflau cinci timișoreni, a fost lovit în plin de o mașină Dacia Papuc, care nu a oprit la indicatorul Stop și nu a acordat prioritate. În urma impactului, VW-ul a ricoșat în doi copaci de pe marginea drumului și s-a răsturnat peste trotuar, oprindu-se într-un bloc de locuințe. Șoferul mașinii, Lavinia Moruz, de 21 de ani, și pasagera de pe locul din dreapta-față au fost rănite la față și gât, fiind scoase cu greu dintre fiarele contorsionate. Imediat, la fața locului a sosit și un echipaj de la Poliția Rutieră, care a demarat cercetări. Lucrurile nu aveau să se încheie însă aici, ba din contră. Accidentul de circulație s-a transformat într-o pleiadă de acuze și declarații șoc la adresa polițiștilor. Victimele și martorii susțin că patronul șoferului care a produs accidentul, un important afacerist local, ar fi dat bani la polițiști pentru a rezolva favorabil evenimentul. Mai mult, oamenii legii ar fi făcut presiune asupra victimelor să nu declare că sunt rănite și să nu se urce în ambulanță, sub amenințarea că se vor alege cu dosar penal pentru vătămare corporală. „Deși se vedea foarte clar că atât eu, cât și prietena mea eram rănite, aveam rană pe față, sânge, polițiștii ne-au amenințat că dacă ne urcăm în ambulanță ne vor face dosar penal pentru vătămare corporală. Ne-au obligat practic să semnăm că nu există victime. Ne-au luat apoi cu mașina și ne-au condus la postul de poliție din Eforie, unde aveau biroul. Acolo, polițistul Victor Livanov ne-a luat declarații și ne-au dat proces verbal privind consta-tarea accidentului. Acolo scrie clar că de producerea accidentului se face vinovat celălalt șofer, Alexandru Traian, care nu ne-a acordat prioritate. Însă, nu ne-a dat nimeni nicio asigurare, iar eu nu am cum să-mi repar mașina. Șoferul vinovat a scris în procesul verbal că refuză să îmi dea asigurarea lui deoarece el nu se consideră responsabil de producerea accidentului”, ne-a declarat Lavinia Moruz. La spital, dar din a doua încercare Odată ajunse înapoi la locul accidentului, cele două timișorence au început să se simtă rău, șoferița leșinând la scurt timp. Din nou a fost chemată o ambulanță, care le-a transportat, de această dată, pe cele două victime la spital, unde au rămas internate peste noapte. Potrivit fișelor de internare, cele două fete au suferit traumatisme la nivelul capului - având inclusiv cioburi înfipte în craniu -, la nivelul spatelui și la șold. Au fost externate, ieri dimineață, pe răspundere proprie, pentru a-și putea ridica mașina. „Este clar că polițiștii au încercat să mușamalizeze totul. Toată lumea a văzut când un domn, despre care am aflat ulterior că era proprietarul mașinii și patronul șoferului vinovat, i-a băgat bani în buzunar polițis-tului. Și nu erau puțini. Altfel nu îmi explic de ce nu ne-au lăsat să ne urcăm în ambulanță, de ce ne-au pus să declarăm că nu există victime, deși era evident că eram rănite, eu având o tăietură chiar pe față, de ce m-au amenințat cu dosar penal când eu nu aveam nicio vină”, a mai adăugat Lavinia Moruz. Martorii susțin varianta victimelor În susținerea șoferiței din Timișoara vin mai mulți martori, care ne-au declarat că au asistat la întreaga scenă, văzând inclusiv când polițistului i s-au dat bani. „Eu mă aflam exact la trecerea de pietoni și am văzut totul, de la producerea accidentului până au plecat fetele la spital. Șoferul Daciei Papuc nu a acordat prioritate și a acroșat VW-ul Passat, care s-a izbit apoi de copaci și s-a răsturnat. Am văzut și când un bărbat i-a băgat polițistului bani în buzunar. Cred că erau cel puțin 1.000 de lei fiindcă am văzut numai hârtii de câte 500. După ce a luat banii, polițistul a spus «dă-i dracu, bine că au scăpat că se putea și mai rău». Nu aveau nicio jenă, deși erau oameni de față. Am fost martor inclusiv la faza în care polițiștii le-au împiedicat practic pe fete să se urce în ambulanță că le face dosar penal. Tot ce s-a întâmplat a fost filmat cu telefonul mobil de o femeie care locuiește în apropiere. Pe filmuleț se vede inclusiv când i s-au dat bani polițistului. Am văzut cu toții“, ne-a declarat Cătălin Brumă, de 33 de ani, din Suceava. În legătură cu cele semnalate, reprezentanți ai Poliției Rutiere ne-au declarat că vor face cercetări, recomandând, totodată, victimelor să se adrese Parchetului dacă cele susținute sunt adevărate.