Victima accidentului de azi-dimineaţă: fost jucător la FC Farul şi antrenor la FC Portul Constanţa!

Dementi cu carnet de conducere

Un dement, dupa ce a consumat alcool dar a si prizat ceva cocaina, se suie la volanul unui bolid si face prapad. Sunt curios cui "apartine" beizadeaua, cad, unde si cum a obtinut permisul, cine i-a facut testul psihologic, ce masuri a luat politia rutiera Constanta dupa prima abatere pentru consumul de alcool la volan. Auzi ! 130 km/h pe o strada ce nu are mai mult de 1,5 km intre 2 intersectii dirijate. Culmea este ca accidentul s-a petrecut in aproprierea sediului Procuraturii, a centrului militar, a fostului teatru de stat si a altor institutii publice.Alo, politia rutiera, nu mai faceti rabat de la "calitate" si intrati-va in atributii ca deaia sunteti platiti din buget !