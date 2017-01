„Viceprimarul se afla la zece metri când am tras în el. Mă atacase cu un ţăruş!“

„Viceprimarul se afla la zece metri când am tras în el. Mă atacase cu un țăruș!“

Audieri maraton, vineri, la Judecătoria Constanța, în dosarul scandalului eolienelor din această vară de la Cogealac. Magistrații au audiat zece martori, printre care și trei polițiști, care au fost de față la revolta localnicilor. Procesul în care primarul și viceprimarul de la Cogealac, Cati Hristu și Mihai Dore, au fost trimiși în judecată alături de inculpații Nicolae Dore, Ilie Coman, Daniel Cornea, Pavel Copilescu, Mitică Lenu și Florian Barbu, a continuat, vineri, prin audierea a zece martori. Aceștia au fost prezenți, în data de 26 iulie 2010, la protestul împotriva firmei care constuiește un parc de eoliene în localitatea Cogealac. La manifestație au participat zeci de localnici. Situația a degenerat, protestatarii au aruncat cu pietre în agenții de pază, iar aceștia au ripostat trăgând mai multe focuri de armă, fiind rănite cinci persoane. „Mi-am dat seama că sunt depășit de situație” Primul martor audiat, ieri, a fost comisarul George Șufanu, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, care a fost trimis, în dimineața zilei de 26 iulie, de conducerea IPJ, să supravegheze manifestările de la Cogealac. „Când am ajuns acolo, am stat de vorbă cu viceprimarul (n.r. - Mihai Dore), care mi-a spus că CEZ nu avea autorizație de construcție, că execută lucrări neautorizate. Eu i-am spus că problema se poate rezolva doar în instanță. La circa jumătate de oră a venit și primarul (n.r. - Cati Hristu), care vorbea de aceleași aspecte”, a spus comisarul Șufanu. Situația a degenerat în momentul în care inculpatul Pavel Copilescu a intrat cu buldoexcavatorul în perimetrul aparținând CEZ. „Tot atunci, oamenii au devenit agitați și au început să distrugă gardul și să arunce cu pietre. Atunci mi-am dat seama că sunt depășit de situație. Am auzit că cineva a tras și lumea era din ce în ce mai agitată. Am cerut întăriri”, a rememorat șirul evenimentului George Șufanu. El a mai spus judecătorilor că, la data de 23 iulie, știută fiind situația litigioasă de la Cogealac, a fost personal la primarul Cati Hristu, cu care a încheiat un proces-verbal prin care i s-a pus în vedere că cine încalcă reglementările legale va suporta rigorile legii. Magistrații i-au audiat și pe unii dintre agenții de pază care au tras în mulțime. „Am folosit arma de vânătoare de 12 mm, cu bile de cauciuc, neletală. Dore Mihai se afla la aproximativ zece metri când am tras în el, pătrunsese 2-3 metri în interiorul țarcului”, a declarat unul dintre angajații Romnațional care a apăsat pe trăgaci. „Am tras focuri de armă pentru că am fost atacați; un țăruș, care cred că a fost aruncat de Mihai Dore, a lovit un coleg. M-am simțit amenințat!”, a mai spus agentul de pază. „Puteam să fiu și eu împușcat!“ Șeful de post de la Cogealac, Gheorghe Stoica, a spus că, în momentul în care agenții de pază au tras, cinci polițiști, printre care și el, încercau să oprească mulțimea să treacă de gardul care împrejmuia spațiul închiriat de CEZ România. „Când s-au tras focurile de armă puteam să fiu și eu împușcat!”, a spus polițistul. „Dintre inculpați, viceprimarul Mihai Dore și fratele său au vrut să intre în obiectiv, dându-mă pe mine la o parte”, a completat șeful de post de la Cogealac.