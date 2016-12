Viceprimarul Dore, „încărcat” cu dosare penale

Ieri, magistrații de la Judecătoria Constanța s-au văzut nevoiți să amâne, pentru a doua oară, judecarea propunerii de arestare formulate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pe numele viceprimarului de la Cogealac, Mihai Dore, acuzat de comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice și de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. Motivul amânării l-a constituit faptul că la instanță a fost trimisă o adresă de către reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Floreasca, în care se face cunoscut faptul că Mihai Dore este internat începând cu data de 4 august în clinica II de Chirurgie Generală cu di-agnosticul „plagă abdominală hipocondrul stâng nepenetrantă, suprainfectată”. De asemenea, chiar ieri, medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale. Prin urmare, magistrații au amânat judecarea propunerii de arestare pentru data de 14 august, ora 12, când, dacă starea inculpatului permite și medicii sunt de acord cu transportarea lui la instanța de judecată din Constanța, se va trece la judecarea propunerii de arestare. La ieșirea din sala de judecată, avocatul Aurelian Pavelescu a declarat că a rămas uimit că procurorii au dat un „diagnostic” și au spus că Dore ar avea răni ușoare, în condițiile în care, de la Spitalul Floreasca, din București, venise deja adresa respectivă, în care se spune că starea acestuia nu este una tocmai bună. „Am impresia că cineva este întotdeauna cu un pas înaintea noastră și că spune mereu presei ceea ce urmează să se întâmple în acest dosar. (…) Este clar că nu mai au nevoie de un viceprimar țărănist, care să-l înlocuiască pe primarul Cati Hristu, dovadă că s-au făcut deja discuții privind înlocu-irea acestuia” - a mai spus Aurelian Pavelescu. Acuzele aduse Faptele reținute în sarcina lui Dore de către procurori sunt că, la inițiativa primarului Cati Hristu, începând cu săptămâna 19 - 25 iulie 2010, ar fi pus la cale ca, prin orice mijloace, să îi determine pe angajații firmei CEZ România SRL și partenerii acesteia să înceteze lucrul la instalarea unui parc eolian energetic pe raza comunei Cogealac, așa încât o altă firmă, SC Eolica Dobrogea Five SRL Constanța, agreată de Consiliul Local și primar, să instaleze parcul eolian energetic. Cele peste 100 de persoane care s-au strâns la un miting neautorizat organizat de Cati Hristu au năvălit peste angajații unei firme de pază care aveau obligația să păzească punctele de lucru ale CEZ România, atacându-i cu pietre, astfel că aceștia din urmă s-au văzut nevoiți să riposteze folosind armamentul din dotare. Cinci persoane, printre care viceprimarul Mihai Dore și fratele acestuia, Nicolae Dore, au fost rănite. Până în prezent, magistrații constănțeni au dispus arestarea în acest dosar a șase persoane, în frunte cu primarul Cati Hristu, dar și a cinci localnici care au fost deosebit de „activi” în timpul protestului, respectiv Ilie Coman, Daniel Cornea, Pavel Copilescu, Mitică Lenu și Florian Barbu. La cârma unei localități deși are cazier În propunerea de arestare preventivă formulată, procurorii spun că Mihai Dore nu este la primul conflict cu legea penală, el fiind condamnat, potrivit fișei de cazier, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj la polițist și cercetat pentru comiterea infracțiunii de delapidare, pentru care a fost încetată urmărirea penală ca efect al prescripției. De asemenea, inculpatul are calitatea de învinuit în dosarul nr. 1303/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, în care este acuzat de comiterea infracțiu-nilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și loviri sau alte violențe împotriva a două părți vătămate, dosar de la care, de asemenea, se sustrage de la urmărire, spun procurorii, fiind făcute „acte de căutare multiplă”. Manifestarea „tribală“ a viceprimarului Dore Procurorii mai spun că se impune emiterea mandatului de arestare și pentru egalitate de tratament față de ceilalți inculpați arestați deja, cât și pentru faptul că persoana viceprimarului „îl recomandă” ca un pericol pentru ordinea publică. De asemenea, procurorii constănțeni consideră că „talibanii” de la Cogealac rămași fără stăpân, respectiv fără Cati Hristu, aflat după gratii, ar fi coordonați de Mihai Dore. Procurorii se pierd, totodată, în descrieri de genul: „Este inadmi-sibilă, apreciem chiar o manifes-tare tribală, activitatea acestui inculpat, ca și a celorlalți, de a mobiliza și inflama oamenii pentru a săvârși atacuri de acest gen, cu atât mai mult faptul fiind grav și pentru că inculpatul are calitatea de viceprimar al comunei, iar obligațiile și îndatoririle sale sunt cu totul altele. A gândi altfel înseamnă că s-ar putea permite oricărui lider local sau mai mare - după caz - să genereze și să conducă acțiuni de tip mineriade pentru realizarea unor interese private, prin eludarea competenței autorităților statale, autorităților judecătorești și a oricăror forme de supremație a legii”.