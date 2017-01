Viaţa tumultoasă a unui italian refugiat la Constanţa

Viața tumultoasă a unui italian refugiat la Constanța

Dosarele privind extrădarea italianului Mario Pescucci, de 42 de ani, din localitatea Poggiomarino - Italia, care s-a ascuns în România pentru a scăpa de condamnările pe care judecătorii italieni le-au dat pe numele său, curg la instanțele de la Constanța.Primul mandat european emis pe numele său a fost emis pe data de 9 februarie de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Napoli. El era căutat de autoritățile italiene pentru că pe numele său există o condamnare de doi ani și două luni pentru comiterea infracțiunilor de tentativă de omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și furt calificat.El a fost judecat pentru că, la data de 26 septembrie 2007, a furat o armă marca Luger de calibru 9 mm, cu care a încercat apoi să-l împuște pe cumnatul lui, Vicenzo Ambrosio.Pascucci a tras un foc în direcția bărbatului, numai că atunci când a vrut să apese a doua oară, arma s-a blocat. Pentru fapta aceasta, el a fost condamnat la doi ani și două luni, din care a executat trei zile în arest și un an în arest la domiciliu, având un rest de executat de un an și 12 zile. Pentru că, în martie 2010, i-a expirat arestul la domiciliu, el a plecat în România, părăsindu-i pe concubina sa și pe cei doi copii.În urmă cu două zile, pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța ajunge o nouă cerere de extrădare emisă de italieni pe numele său.De această dată, el este căutat pentru că, în 2006, Pascucci a vrut să-și ucidă soția, Rossana Ambrosio, pe care a încercat să o calce cu un autoturism marca Honda. Ea a fost acroșată cu bara de protecție a mașinii și s-a ales cu răni grave la picioare.Anchetatorii au stabilit că, în numeroase rânduri, individul și-a amenințat nevasta că o va omorî. După incidentul respectiv, oamenii legii i-au întocmit dosar penal pentru tentativă de omor și vătămare corporală gravă, iar, în 2009, el este condamnat definitiv la o pedeapsă de patru ani, nouă luni și 12 zile de închisoare cu executare.În fața procurorilor constănțeni, el a declarat: „Nu am știut că sunt judecat pentru așa ceva. Am avut trei avocați în Italia, dar niciunul nu mi-a spus de acest proces. Îmi amintesc de acel incident, am avut un conflict cu soția mea, însă nu e real că am lovit-o, deoarece a apucat să se refugieze într-un magazin”.De asemenea, el le-a spus judecătorilor de la Constanța că nu vrea să se întoarcă în Italia, pentru că are o afacere în România și trei copii de care are grijă pentru că fosta lui concubină i-a părăsit.