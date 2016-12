Viaţă secretă! Cum trăiesc martorii cu identitate protejată

Viață secretă! Cum trăiesc martorii cu identitate protejată

Sunt persoane care au asistat la o faptă care face obiectul unor dosare, investigatori sub acoperire, victime sau, uneori, chiar suspecți, însă de declarațiile lor depinde condamnarea altor indivizi. Este vorba despre martorii cu identitate protejată, a căror viață depinde de profesionalismul unor polițiști și a magistraților, extrem de puțini la număr și cu identitate secretă.Întregul sistem al „protecției martorilor” a început prin anii 70, în Statele Unite ale Americii, atunci când lupta cu crimele și drogurile devenise greu de suportat. Magistrații au luat decizia de a înființa un astfel de program pentru membrii grupurilor sau clanurilor care comiteau infracțiuni și care voiau „să se lase”, să iasă din joc sau să primească pedepse mai mici.Totuși, în Constanța, anchetatorii spun că lucrurile nu se pot compara cu cele din SUA și nici nu sunt la fel de grave. S-au confruntat, însă, cu destui martori protejați. I-au ajutat pentru ca nimeni să nu afle vreodată cine sunt, în schimbul unor informații prețioase care au contribuit la condamnarea unor indivizi periculoși. Le-au modificat vocile, le-au distorsionat imaginile și i-au ascuns cum au știut ei mai bine.Poți fi exclus oricând dacă nu respecți regulileProgramul pentru Protecția Martorilor este extrem de strict. Odată ce ai acceptat regulile „jocului”, ai anumite beneficii, dar mai multe îndatoriri și obligații. Te rupi de familie, prieteni și cunoștințe și îți începi viața într-o altă locație, care se poate înlocui în orice moment. Îți este schimbată identitatea, ai o nouă înfățișare și nu ai voie sub nicio formă să iei legătura cu cei pe care i-ai lăsat în urmă sau să vorbești despre ceea ce se întâmplă. Nu este loc de greșeli. Altfel, ești exclus pe loc.„A fost o situație în care martorul cu identitate protejată, după ce a fost audiat și i s-a asigurat protecția, s-a dus în sala de judecată, unde a început să strige în gura mare că este martor protejat”, povestesc anchetatorii.De asemenea, dacă martorul solicită să iasă de sub protecție pentru că este prea greu, că nu mai suportă rigorile impuse sau, pur și simplu, nu mai poate rezista psihic, nimeni nu-l oprește cu forța.N-ai la ce ușă să bațiPentru a intra în Programul pentru Protecția Martorilor, este necesară o anumită stare de pericol care apare ca urmare a informațiilor divulgate de martor către autorități. Starea de pericol poate fi definită de la o amenințare la acțiuni îndreptate către martor. În acel moment, martorul poate încheia protocolul și poate intra în program, dacă îndeplinește anumite condiții. Introducerea în program se face de către autorități. Cu alte cuvinte, Oficiul Național pentru Protecția Martorilor nu are un sediu anume și nu este la dispoziția oricui. Nu poți bate la ușă pentru a cere protecție pentru că nu ai unde; atât de secretă este instituția. În program poate intra martorul singur sau chiar și familia. Depinde de riscurile la care se expun și de obiectul dosarului.Cât durează programulPosibilitățile în ceea ce-i privește pe martorii cu identitate protejată sunt variate. Pot fi mutați în alte orașe, li se poate schim-ba înfățișarea, vor avea o altă identitate și chiar și locuri de muncă noi. Viața lor până în acel moment nu mai contează. Au de-a face cu lucruri, persoane, locuințe, orașe și uneori chiar și țări noi. Dacă situația o impune, martorul poate fi relocat și în străinătate. Însă marea majoritate a acestora sunt relocați pe teritoriul României.Martorul protejat are anumite restricții. Este o persoană liberă, însă trebuie să fie retras, să nu iasă în evidență, să nu participe la concursuri, să nu contacteze alte persoane din „viața trecută”. Martorul protejat are dreptul să aibă armă de foc. Asta după o evaluare psihologică, un examen riguros și exerciții de trageri în poligon.Programul de Protecție a Martorilor poate dura oricât este nevoie, nu doar pe perioada procesului. Uneori poate dura și ani buni. Alteori nu este nevoie. Depinde de gradul de pericol.„De obicei, noi încercăm să închidem tot grupul. După ce sunt trimiși cu toții la închisoare, nu prea mai are cine să îi facă rău martorului. Oamenii știu cu ce au de-a face, astfel încât atunci când își văd ruda, prietenul sau cunoștința după gratii fac un pas înapoi. Nu se răzbună”, explică oamenii legii.Caz realAnchetatorii spun că s-au lovit de zeci de cazuri de protejare a unor martori. Nu au întâmpinat dificultăți, pentru că au știut exact ce și cum să facă pentru a împiedica situațiile periculoase sau neplăcute.Într-un caz petrecut în Constanța, în urmă cu mai mulți ani, privind un jaf armat, rudele inculpaților veniseră glonț la instanță, dar și la Poliție pentru a vedea cine este martorul cu identitate protejată, cu speranța că, ulterior, „îi vor arăta lui…”. Nici până în prezent nu cunosc identitatea martorului.„Rudele ne păzeau. Veniseră să vadă cine e martorul, așa că am venit cu el la instanță, împreună cu mascații, i-am dat și lui un costum special, ca al lor, i-am pus pe cap o cagulă și așa a intrat în instanță. În momentul în care a fost audiat, i-a fost distorsionată vocea, dar și imaginea. La ieșire am făcut același lucru. A plecat cu mașina de Poliție, a mai stat în sediu câteva ore, au plecat mai multe autospeciale de Poliție, astfel încât i-am zăpăcit pe toți care așteptau în față. Habar nu aveau ce se întâmplă și nu știau că martorul nu mai este de mult timp în sediu”, conchid anchetatorii.