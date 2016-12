VIAŢĂ GREA ÎN POLIŢIE. AGENŢII ÎNCADRAŢI DIN SURSĂ EXTERNĂ, PLÂNGERI PE BANDĂ RULANTĂ

6

Minciuni...

Nu e adevarat ce se scrie! Nu sunt doar 10 dusuri... ei sunt 1200, noi am fost 1500 timp de 2 ani... s-a facut scoala, s-a stat in unitate fara sa iesi o sapt intreaga, s-au facut cursuri (nu ceea ce faceti voi acum!). Ideea e ca nu veti fi pe deplin politisti niciodata in fata mea, incadratilor cu buletinul! Acum cateva luni bune in urma, noi politistii, eram nenorociti, spagari, infractori din punctul vostru de vedere... si acum ce faceti? intrati si voi in randurile noastre, ale spagarilor?! Cred ca nu mai este nimic de comentat! Imi pare rau de ce popor am fost si ce popor am ajuns...!