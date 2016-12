Viaţa de roman tragic a lui Leonid Şuncă

Viața de roman tragic a lui Leonid Șuncă

În urmă cu mai bine de o lună, a fost victimă a unui accident rutier în Constanța, de când s-a ales cu o tijă în picior și cu o pereche de cârje. În timp ce se afla în spital, soția sa a decedat, după ce a suferit o comoție cerebrală. Necazurile lui Leonid Șuncă nu se opresc însă aici: de câteva zile, a ajuns în stradă din cauza neînțelegerilor cu fiica și socrul său, iar ceea ce își dorește acum este un acoperiș deasupra capului. Viața bărbatului de 64 de ani pare una de roman, presărată cu suișuri și coborâșuri, el declarându-se un vașnic luptător împotriva comunismului, dar și un critic al modului în care au înțeles românii să abordeze democrația. O serie de greșeli pe care le-a făcut în viață și pe care le regretă, tardiv, au determinat ca, astăzi, la vârsta sa, mergând sprijinindu-se de niște cârje și cu o tijă în picior care-i provoacă dureri groaznice, să cerșească mila prietenilor și a străinilor. A fost căsătorit vreme de 32 de ani cu soția sa, Elena, pe care spune că a îngrijit-o, cu mari sacrificii, în ultimii ani, când bolile de care suferea au țintuit-o la pat. Ei au rămas pe drumuri după ce, în 1992, și-au vândut apartamentul pentru a investi toți banii într-o afacere legată de agricultură, împreună cu un alt afacerist cumpărând utilaje și unelte agricole. Numai că, în scurt timp, au pierdut tot. De atunci au stat cu chirie, iar în ultimii șapte ani la socrul său, într-un apartament cu trei camere pe care acesta îl are pe strada Progresului din cartierul Km 5, din Constanța. În același imobil locuiește și fiica sa, împreună cu concubinul și cei doi copii ai lor. Neînțelegerile dintre Leonid Șuncă și ceilalți membri ai familiei au fost mereu tensionate. „Cu socrul meu nu m-am înțeles încă de când m-am însurat. Nu m-a suportat niciodată!” - spune el. Nici la adresa ginerelui nu are cuvinte de laudă: „Ginerele a sărit de câteva ori la bătaie, dar tot eu l-am bătut…”, ne-a povestit Leonid Șuncă, firește, neacceptând că ar purta vreo vină în toate aceste conflicte care, de-a lungul timpului, s-au soldat și cu plângeri penale împotriva sa, retrase ulterior, cel puțin de către socru. Nenorocirile care s-au ținut lanț La data de 22 iulie, Leonid Șuncă a fost victima unui accident rutier care a avut loc la intersecția străzii Pandurului cu Șoseaua Mangaliei. El conducea un moped spre ieșirea din oraș, iar la intersecția amintită, șoferul unui BMW, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, a virat la dreapta și l-a acroșat pe Leonid. A fost transportat la spital, cu leziuni serioase la șold, unde a rămas internat, iar ulterior operat, medicii punându-i o tijă metalică în picior, urmând să suporte alte intervenții chirurgicale în următoarele luni. Nenorocirea a făcut ca, la scurt timp de la acest eveniment, respectiv la data de 5 iulie, soția sa să sufere o comoție cerebrală, decedând. Socrul lui, fiica și ginerele s-au unit acum pentru a-l da afară din casa în care a stat, împreună cu soția, în ultimii șapte ani. Faptul că la data de 26 iulie a ajuns la urgența Spitalului Clinic Județean Constanța din cauza durerilor și bolilor de care suferă a constituit un prilej pentru ceilalți de a se hotărî să nu-l mai primească în apartamentul respectiv. De câteva zile, cu un sac de dormit în spate, și câteva lucruri și dosare cu documente medicale, încearcă să își găsească un acoperiș deasupra capului. A fost găzduit de un prieten, dar în scurt timp, nu va mai avea unde locui. Deși a bătut pe la porțile unor societăți comerciale și le-a cerut ca, în schimbul unei munci de pază sau alt ajutor pe care ar putea să-l dea, să primească un acoperiș, nu a avut nici un succes. „Nu am avut viață bună cu tatăl meu!” Între timp, rudele îl somează să își ia toate lucrurile din casă; tot ce i-a mai rămas… Doar că nu are unde să le ducă.Mirela, fata acestuia, ne-a declarat, ieri: „A locuit cu mama mea, de șapte ani, în apartamentul bunicului meu, unde stau și eu cu soțul și cu copiii. Nu am avut viață bună cu tatăl meu! Ne-a bătut pe toți! Veniți de întrebați și vecinii, și pe unii dintre ei i-a bătut! Au fost plângeri făcute peste tot! Nu vrem decât să elibereze camera și să plece!”