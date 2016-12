Viaţa de poliţist, între hârtie şi realitate. Cu cât despăgubeşte statul moartea sau rănirea unui om al legii

Viața de polițist, între hârtie și realitate. Cu cât despăgubește statul moartea sau rănirea unui om al legii

Fie că este un scandal, un incendiu, că o persoană amenință că se sinucide sau e vorba despre un accident rutier, la fața locului va fi mereu prezent un polițist. Omul legii trebuie să acționeze în sprijinul persoanei, comunității și instituțiilor statului, cu respectarea principiilor imparțialității, nediscriminării, proporționalității și gradualității.„Exercitarea profesiei de polițist implică, prin natura sa, îndatoriri și riscuri deosebite. Statutul special este conferit de îndatoririle și riscurile deosebite, de portul de arma și de celelalte diferențieri prevăzute în prezentul statut. Polițistul este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile țării, jurământul de credință față de România, prevederile regulamentelor de serviciu și să îndeplinească ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.Polițistul răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își execută atribuțiile de serviciu”, este stipulat în statutul polițistului.Acesta are nenumărate obligații pe care dacă nu le respectă este tras la răspundere. Pe hârtie, el are și drepturi… multe. „Polițistul are, teoretic, dreptul la o locuință în carieră și statul trebuie să îl ajute. În anul 2002 s-a dat legea ca fiecare polițist să primească. De atunci nu s-au făcut încă normele care să clarifice cum se pune în aplicare. Nu există fonduri și nici nu se va aplica prea curând”, a declarat Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual Constanța.Statutul polițistului - pompos pentru laudăDe asemenea, teoretic, polițiștii și familiile acestora trebuie să beneficieze de ajutor în momentul în care sunt implicați în accidente, au nevoie de tratament sau mor. „Există niște asigurări colective care se aplică foarte greu sau nu se aplică. La această meserie cu grad mare se risc nu prea se înghesuie asiguratorii. Procedura e anevoioasă, e grea. Statul vine și acordă sume compensatorii între 8.000 și 20.000 de euro. Și pentru aceștia se fac verificări, vine comisia, stabilește gradul de invaliditate etc.”, a adăugat Zelcă.Ministerul acordă despăgubiri pentru ranirea polițistului, invaliditate de gradul I, invaliditate de gradul II, invaliditate de gradul III, deces și prejudicii aduse bunurilor.„Despăgubirile acordate în situația producerii riscului prevăzut la art. 3 lit. acoperă toate cheltuielile legate de: a) tratamentul în țară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în țară; b) tratamentul de recuperare în unități medicale din țară sau străinătate; c) protezele, ortezele și alte dispozitive medicale de profil din țară sau străinătate; d) transportul dus-întors pană la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru polițist, cât și pentru însoțitor, când situația impune. Polițistului i se acordă despăgubiri in sumă de: pentru invaliditate de gradul I - 10.000 euro, pentru invaliditate de gradul al II-lea - 8.000 euro, pentru invaliditate de gradul al III-lea - 6.000 euro. În cazul decesului se va da familiei polițistului 20.000 euro”, se arată la Articolul 4.De asemenea, polițiștii beneficiază în cazul în care sunt implicați într-un incident de apărător. De menționat că, deși există prezumția de nevinovăție, cei care sunt acuzați de fapte de corupție nu beneficiază de serviciile avocatului. Amuzant este faptul că nici cei care sunt victimele ultrajului nu sunt reprezentați, deoarece cineva a uitat să menționeze și acest aspect. „Avem un statut foarte pompos cu care se laudă cei de la guvern, dar ar trebui emise 74 de legi și ordine de ministru pentru că nu pot fi puse în aplicare”, a adăugat Vasile Zelca.