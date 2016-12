Viaţa de constănţean, vecin cu hoţi şi cocalari

Acasă la infractorii Constanței

Viața de constănțean, vecin cu hoți și cocalari

Considerat de ani buni printre cele mai rău famate zone ale municipiului Constanța, cartierul CET face, și astăzi, „cinste” renumelui. „Nu mai este ce a fost odată, dar și acum sunt bătăi la orice oră și se fură tot ce se poate”, spun localnicii.Strada Pelicanului - deși îngustă și plină de gropi, este una din arterele principalele ale zonei, fiind preferată de șoferii care se îndreaptă spre oraș, dar în același timp vor să ocolească intersecția Bulevardului Aurel Vlaicu și strada Cumpenei. Locatarii blocurilor de aici au multe nemulțumiri, dar le spun șoptit, de teamă. „Este printre cele mai rău famate cartiere! Este cel mai jegos cartier al orașului. Să vă uitați pe spațiul verde, cum ieșiți din bloc, sunt gunoaie împrăștiate peste tot. Toți bețivanii, aurolacii aici sunt. Chiar zilele trecute am văzut vreo patru sau cinci puștani, nu aveau zece ani, care stăteau în spatele unui magazin și beau. Erau români de-ai noștri, nu romi. Nu mi-a venit să cred, mergeam și mă închinam”, ne-a spus George Dragu, un locatar de pe strada amintită mai sus.Dar una dintre cele mai mari dureri este reprezentată de furtișagurile ajunse deja obișnuință. „Aici se fură orice. Nu există bloc unde să nu se fi spart boxele și să nu fi furat ceva. De la murături, până la biciclete sau alte nimicuri, ce mai pune omul deoparte. Dar dacă ăștia sunt atât de iscusiți în a sparge o yală, cine ne garantează că mâine nu or să intre în casă peste noi?”, a reclamat și un bătrânel.Hoții nu au preferință, admit și polițiștii Secției 5. Fie că este vorba de hainele întinse pe sârme, la uscat, de dulcețurile puse la păstrat în boxe sau de oglinzile retrovizoare ale mașinilor din parcare. Ba chiar borfașii au atacat și mașina unui distribuitor de pizza, pe care l-au lăsat fără „marfă” în momentul în care a urcat într-un bloc pentru a duce o comandă.De ce sunt atâtea furtișaguri? Cum să fie altfel, admit și locatarii, dacă aici se adună „scursura societății”. „Păi aici sunt șapte cămine de nefamiliști, cele mai multe din tot orașul. Recidiviștii, când se eliberează din închisoare, unde să meargă? Doar nu or să meargă în centru, căci nu-și permit. Vin în garsonierele de aici”, explică George Dragu.Bătrânele, „vânate“ la coadă la carneAjungem în piață. Aici este „locul de muncă” al hoților din buzunare și al bișnițarilor. „Să veniți sâmbătă dimineață, să vedeți ce este. Fiind aglomerație, atunci apar și hoții. Stau câte trei sau patru și le buzunăresc pe femeile care sunt la rând la carne. Îi văd, dar tac din gură, căci nu vreau să am probleme. Sunt bătrână, sunt văduvă și îmi este frică. Este rău peste tot, dar lumea nu vorbește, de teamă”, ne spune o pensionară pe care o găsim în fața pieții. Înainte de a vorbi cu noi se uită cu grijă înspre parcarea din dreptul halei, pentru a se asigura că nu o vede nimeni. În colțul unde se adună de obicei șmecherii din cartier, bișnițarii de țigări și telefoane, este liniște. După care ne roagă să nu spunem nimănui că ne-a permis să facem câteva poze pieții, din apartamentul ei.Boxele și Daciile - preferatele hoțilorPână de curând se înregistrau în zonă și numeroase furturi din autoturisme. Înainte de Revelion, o grupare de câțiva indivizi ocheau mașinile uzate, de preferință Dacii parcate în zone slab iluminate și furau radiatoarele, acumu-latorii auto sau roțile de rezervă. Ajunse-seră la „performanța” de a sparge zece mașini într-o noapte, dar au fost prinși de polițiști și arestați preventiv.La fel s-a întâmplat, spun oamenii legii, și cu cei trei recidiviști care spărgeau boxele. Ionel Grigoraș, Erol Iusein și Ștefan Dumitru Nicolae au intrat, prin folosirea de chei potrivite, într-o singură zi (pe 20 ianuarie) în 13 boxe ale unui bloc de pe Bulevardul Aurel Vlaicu - ceea ce polițiștii au putut dovedi, dar și ei spun că sunt mult mai multe! Au fost prinși în flagrant și prezentați instanței de judecată, iar pentru că erau recidiviști, au fost condamnați imediat la câte doi ani de închisoare.„Spaima“ cartieruluiFrații Neculae și Gabriel Costel Boca sunt „renumiții” băieți răi din cartierul CET. Au fost anchetați pentru o bătaie de răsunet petrecută, în urmă cu patru ani, în clubul Rovas - potrivit anchetatorilor, au intrat în local și au bătut mai mulți clienți -, iar după câteva luni de proces, magistrații i-au condamnat la aproximativ 200 de zile de închisoare.Cel mai recent scandal în care a fost implicat Neculae Boca a avut loc în luna februarie, când tânărul a bătut cu o bâtă de baseball doi pietoni care au ieșit în fața mașinii lui, un Jeep Grand Cherokee. El a fost acuzat de tentativă de omor și inițial a fost arestat. A fost eliberat după doar câteva zile, căci magistrații i-au aprobat recursul și au dispus să fie cercetat în libertate, dar să nu părăsească municipiul Constanța pentru următoarele 30 de zile.Potrivit oamenilor legii, până în urmă cu doi ani și frații Răzvan și Florin Moldovenci le dădeau bătăi de cap. În 2009, cei doi au pătruns în sediul unei firme, cu fețele acoperite, l-au bătut pe paznic și au furat o mașină și mai multe bunuri. Au fost însă prinși după câteva luni și reținuți. „Au fost două grupări de hoți care au fost arestate. În plus, patrula auto este în fiecare noapte în zonă, pentru prevenirea și combaterea faptelor infracționale. Avem, mai des, sesizări privind tulburarea liniștii publice, pe fondul consumului de alcool”, ne-a declarat cms. șef Florin Mănucu, adjunctul Secției 5 Constanța.