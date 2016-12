"Vezi, asculţi, ajuți #Colectiv". Carrefour România, alături de victimele incendiului

"Vezi, asculți, ajuți #Colectiv". Carrefour România, alături de victimele incendiului

Ştire online publicată Joi, 26 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Carrefour România anunță mâine, 27 noiembrie, lansarea oficială a DVD-ului artistului André Rieu - ”Live în București”, urmând ca din aceeași zi, aceste DVD-uri să devină disponibile pentru clienți exclusiv în rețeaua de hipermarketuri Carrefour. În plus, toate veniturile realizate în urma comercializării acestor DVD-uri vor fi donate victimelor din Club Colectiv.În luna iunie a acestui an, mult îndrăgitul violonist André Rieu a cucerit inimile celor peste 85.000 de spectatori din România cu șapte concerte grandioase, iar momentele minunate petrecute alături de publicul din România l-au determinat pe marele artist să consolideze această relație, pregătind un cadou deosebit, în pragul lunii decembrie.Pregătind lansarea oficială a DVD-ului său, artistul nu a rămas indiferent în urma tragediei de la Colectiv, deplasându-se la București, special, pentru a aduce un omagiu și, de asemenea, pentru a veni în sprijinul victimelor. Profund afectat, acesta a decis să doneze familiilor îndurerate, întreg profitul rezultat în urma vânzării DVD-ului concertului de la București.Evenimentul de lansare se va desfășura vineri, 27 noiembrie, în foaierul Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City, la ora 15:00, unde vor fi asteptați primii cumpărători ai noului DVD. Toți cei prezenți vor putea achiziționa primele exemplare ale dvd-ului și vor putea obține un autograf, semnat chiar de către André Rieu.DVD-ul artistului - ”Live în București”- va deveni disponibil pentru clienti exclusiv în rețeaua de hipermarketuri Carrefour și va putea fi achiziționat la prețul de 49, 90 lei.„Ne bucurăm să aducem în magazinele noastre opera unui artist atât de îndrăgit de către publicul român și să ne încântăm clienții cu muzica acestuia. Și pentru că muzica are darul de a alina sufletul, iar de această mângâiere au în acest moment cea mai mare nevoie victimele din clubul Colectiv, ne-am alăturat cu drag inițiativei artistului de a veni în sprijinul acestora. Sub îndemnul ”Vezi, asculti, ajuți #Colectiv”, invităm clienții să cumpere DVD-ul lui André Rieu, urmând să direcționam toate veniturile încasate din vânzarea lor către familiile victimelor”. a declarat Andreea Mihai, Director Marketing Carrefour Romania.