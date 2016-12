Vezi aici cum poţi scăpa de plata amenzii pentru lipsa rovinietei

Vezi aici cum poți scăpa de plata amenzii pentru lipsa rovinietei

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Din ce în ce mai multe amenzi pentru neplata rovinietelor rămân neachitate. Cauza? O lacună legii, pe care avocații inteligenți o speculează. Mai exact, atât procesele verbale de constatare a contravenției cât și înștiințările de plată pe care șoferii le găsesc la cutia poștală poartă o semnătură electronică, pe care legea nu o prevede.În ultimele luni, mii de români care nu și-au cumpărat rovinieta pentru a putea circula pe drumurile publice au primit acasă procese-verbale de sancționare emise de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.Avocații celor care contestă amenzile în Justiție au sesizat că pot invoca lipsa unei semnături oficiale pe fiecare proces verbal în parte iar judecătorii au început să dea dreptate contestatarilor.Acesta este un exemplu de proces-verbal pe care contravenientul îl primește prin poștă. După cum puteți vedea, documentul nu conține semnătura agentului constatator. Această semnătură electronică este validă doar pentru documentele trimise în format electronic."În mod cert, trebuie să existe o semnătură olografă. Așa cum arată art.17 din ordonanța 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor în lipsa semnăturii atrage această nulitate absolută", a spus avocatul Mihai Ștefan. Ce ar trebui să facă totuși CNADNR-ul pentru ca șoferii fără rovinietă să nu mai poată fenta această lacună legislativă?„Ar trebui să delege personal care să semneze olograf toate aceste procese verbale de contravenție. Sau s-ar putea ineterveni din partea guvernului cu o ordonanța de urgență care să arate că toate procesele verbale vor putea purta și o semnătură electronică”, a mai spus avocatul. Amenda pentru nefolosirea rovinietei pe drumurile naționale se calculează în funcție de categoria în care se încadrează autovehiculul. În plus, se plătesc și despăgubiri echivalente cu valoarea unei roviniete pentru un an de zile. Mai exact, pentru un autoturism, amenda este cuprinsă între 250 și 500 de lei, plus o taxă de 28 de euro.CNADNR și ministerul transporturilor nu au comentat această situație.