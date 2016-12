Vezi aici cine este autorul accidentului de pe Mircea cel Bătrân!

Cel care a provocat accidentul rutier de azi-dimineață, care s-a soldat cu moartea unei persoane, se numește Radu Popescu, are 25 de ani, și este din Constanța.Azi-dimineață, pe la ora 7.15, acesta, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice (0.43 mg/l alcool pur în aerul expirat), conducea un autoturism marca BMW, pe strada Mircea cel Bătrân, pe banda 1, dinspre bulevardul Ferdinand spre bulevardul Mamaia. Când a ajuns în zona stație de autobuz de la Biblioteca Județeană, din cauza vitezei excesive, el a pierdut controlul direcției și a pătruns pe trotuar, unde l-a accidentat mortal pe Vasile Lubanu, de 71 de ani, din Constanța, care se afla pe trotuar, așteptând autobuzul.Șoferul a fugit de la locul accidentului, el fiind depistat, după aproximativ 15 minute, pe bulevardul Tomis, de unde a fost recuperat de un echipaj al Poliției Rutiere.Acesta a fost reținut pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui autoturism aflându-se sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului.