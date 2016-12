Vestul sălbatic din Constanţa cu „indieni“ şi puşti de vânătoare

Vestul sălbatic din Constanța cu „indieni“ și puști de vânătoare

Dacă poate fi vândut la fier vechi, atunci poate fi furat! Această idee îi călăuzește pe hoții din satele constănțene. Iar cum liniile de cale ferată reprezintă o sursă inepuizabilă de piese tocmai bune de valorificat la astfel de centre, sunt primele vizate de borfași. Urmarea: numărul furturilor de componente din infrastructura Căilor Ferate Constanța s-a dublat față de anii trecuți.În satele constănțene, infracționalitatea este înfloritoare. Se fură orice, de la găini la rufele agățate pe sârmă la uscat; „prioritate” au însă bunurile care pot fi valorificate la centrele de colectare a fierului vechi, chiar dacă hoții obțin pe ele cât pentru un pachet de țigări. De aceea, primele vizate sunt liniile de cale ferată. Iar hoții sunt în stare să păzească o noapte întreagă calea ferată, numai pentru a fura un sabot (n.r. dispozitiv montat pe o șină de cale ferată pentru frânarea vagoanelor). Zona Cernavodă, preferată de hoții de componente CFRComisarul șef Cornel Tănase, șeful Poliției Transporturi Constanța, spune că în primele nouă luni ale lui 2011, comparativ cu anii trecuți, se constată o creștere cu 60% a numărului furturilor de componente CFR. Iar cele mai multe furturi au avut loc în zona Cernavodă - Saligny. „Lucrările de reabilitare a magistralei 800 au ajuns în acest punct, astfel că și cele mai multe furturi sunt comise în zona respectivă. Hoții urmăresc în special depozitele de piese vechi, pe care muncitorii le organizează pe marginea liniilor de cale ferată și care nu sunt asigurate cu pază de CFR. De asemenea, mai sunt și furturile de piese de vagoane. În zona respectivă trenurile au restricții de viteză sau staționează și câte o oră, iar hoții profită și demontează saboții de la frâna de la vagoane”, a explicat polițistul. În căutarea ascunzătorilor din câmpDacă nu sunt prinși în flagrant, hoții ascund componentele furate pe câmp, cu intenția să revină a doua zi sau după câteva ore pentru a le recupera. „Ei le aruncă pe câmp, iar noi pornim în căutarea lor, pentru a le recupera”, a continuat omul legii. Altfel spus, polițistul însoțit de lucrătorii de la CFR sau de jandarmi o iau la picior pe câmp, în căutarea ascunzătorilor borfașilor. De altfel, patrularea în zona liniilor de cale ferată nu se poate face din autospeciala de poliție, ci mergând de-a lungul căii ferate. Mai trebuie menționat că structura are puțini oameni și o zona considerabilă de acoperit?! De exemplu, în zona Medgidiei un singur agent de poliție are de acoperit 120 de kilometri de cale ferată (!). Nici puștile nu-i mai sperie!Mai greu este însă atunci când oamenii legii află de atacurile hoților și îi surprind în flagrant. În astfel de situații, șeful Poliției Transporturi Constanța (asemenea superiorilor de la București și a conducerii IPJ Constanța) consideră că folosirea armamentului din dotare este singura soluție. „Sunt pentru folosirea armamentului, pentru că altfel nu facem față. Vin câte 10 sau 20, precum indienii, sar să-i bată pe polițiști. Oamenii au în dotare puști de vânătoare cu bile de cauciuc și în caz de nevoie le folosesc”, a declarat șeful secției regionale. Armele sunt fabricate în 1974 și încă sunt viabile. „În timpul iernii, bilele de cauciuc îngheață și au fost două cazuri când hoții au murit împușcați. Unuia, de exemplu, i-a trecut prin fes, iar altuia prin geacă și i-a străpuns plămânul”, a afirmat omul legii. Chiar și așa, greu se sperie hoții de oamenii legii. Chiar și răniți, ei își văd de treabă. „Am avut un caz, un tânăr din Făclia, a fost împușcat în zona ochiului, a fost la spital, l-au tratat, iar după câteva zile a fost prins iar la furat. Altul, în aceeași zonă, s-a electrocutat la furat, dar după puțin timp tot acolo l-am prins”, a continuat polițistul. Mai mulți hoți prinși în flagrantCreșterea numărului de furturi de componente este însoțită și de creșterea prinderilor în flagrant. „A crescut, de asemenea, numărul prinderilor în flagrant și al dosarelor în care sunt depistați autorii. Pe de altă parte, consider că după ce vor fi finalizate reparațiile la magistrală, se vor reduce furturile. Noi ne concentrăm în prezent pe zonele problematice. Nu putem spune că vom stârpi fenomenul, dar îl diminuăm”, a afirmat cms. șef Tănase. În altă ordine de idei, numărul furturilor din vagoanele cu marfă, încărcate cu cereale, zahăr, îngrășăminte sau motorină a scăzut în primele nouă luni din 2011 cu aproximativ 8%. Zona preferată de hoți pentru aceste furturi este între Gara Constanța și Poarta 6. Și la acest capitol se observă o creștere a numărului dosarelor trimise în instanță. „Numai în ultima săptămână am avut 12 persoane reținute. Instanța a dispus, însă, reținerea a două dintre acestea”, a mai spus polițistul.